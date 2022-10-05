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Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
06.10.2022 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Долгое время голландский фотограф
Весенний лес, который украшает зелень деревьев и ковер из цветов.
Сыроварня в туристическом районе Заансе Сханс – яркий пример старого классического голландского архитектурного стиля.
Туманным утром ветряные мельницы оживают.
Даже обычная извилистая велосипедная дорожка в осеннем лесу может выглядеть сказочно.
Дни, когда все вокруг замерзает, бывают в Нидерландах редко. И выглядит это фантастически.
Деревня ветряных мельниц в объятиях густого тумана.
Прекрасный средневековый Амерсфорт.
Рассвет в деревне Киндердейк.
Завораживающая красота побережья во время шторма.
Лето, поле, спокойствие.
Так выглядит гавань на севере страны с очень красочной архитектурой.
Бескрайние поля тюльпанов – волшебное зрелище.
-15°С в маленькой деревушке Маркен, где есть собственный маяк.
Каналы Амстердама во время заката.
Такой разный Амстердам.
Классический домик в сельской местности.
Когда все совпало: невероятные облака, туман и насыщенные краски природы.
В туманные дни в лесу царит таинственная атмосфера. Кажется, будто за деревьями прячутся феи.
Голландские леса прекрасны в любое время года.
Фиолетовое туманное утро в сельской местности.
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