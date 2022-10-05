Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему

Источник материала: Flytothesky

Долгое время голландский фотограф Альберт Дрос сравнивал свою родину с другими странами – и сравнение было не в пользу Нидерландов. Но когда Альберт всерьез увлекся фотографией, то на его глазах все начало преображаться. Мужчина много путешествовал по стране и с удивлением обнаружил, что голландская природа и архитектура гораздо красивее, чем он думал.

Весенний лес, который украшает зелень деревьев и ковер из цветов.





Сыроварня в туристическом районе Заансе Сханс – яркий пример старого классического голландского архитектурного стиля.





Туманным утром ветряные мельницы оживают.





Даже обычная извилистая велосипедная дорожка в осеннем лесу может выглядеть сказочно.





Дни, когда все вокруг замерзает, бывают в Нидерландах редко. И выглядит это фантастически.





Деревня ветряных мельниц в объятиях густого тумана.





Прекрасный средневековый Амерсфорт.





Рассвет в деревне Киндердейк.





Завораживающая красота побережья во время шторма.





Лето, поле, спокойствие.





Так выглядит гавань на севере страны с очень красочной архитектурой.





Бескрайние поля тюльпанов – волшебное зрелище.





-15°С в маленькой деревушке Маркен, где есть собственный маяк.





Каналы Амстердама во время заката.





Такой разный Амстердам.





Классический домик в сельской местности.





Когда все совпало: невероятные облака, туман и насыщенные краски природы.





В туманные дни в лесу царит таинственная атмосфера. Кажется, будто за деревьями прячутся феи.





Голландские леса прекрасны в любое время года.





Фиолетовое туманное утро в сельской местности.





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