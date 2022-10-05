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Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему

06.10.2022 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Долгое время голландский фотограф Альберт Дрос сравнивал свою родину с другими странами – и сравнение было не в пользу Нидерландов. Но когда Альберт всерьез увлекся фотографией, то на его глазах все начало преображаться. Мужчина много путешествовал по стране и с удивлением обнаружил, что голландская природа и архитектура гораздо красивее, чем он думал.

Весенний лес, который украшает зелень деревьев и ковер из цветов.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Сыроварня в туристическом районе Заансе Сханс – яркий пример старого классического голландского архитектурного стиля.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Туманным утром ветряные мельницы оживают.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Даже обычная извилистая велосипедная дорожка в осеннем лесу может выглядеть сказочно.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Дни, когда все вокруг замерзает, бывают в Нидерландах редко. И выглядит это фантастически.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Деревня ветряных мельниц в объятиях густого тумана.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Прекрасный средневековый Амерсфорт.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Рассвет в деревне Киндердейк.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Завораживающая красота побережья во время шторма.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Лето, поле, спокойствие.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Так выглядит гавань на севере страны с очень красочной архитектурой.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Бескрайние поля тюльпанов – волшебное зрелище.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

-15°С в маленькой деревушке Маркен, где есть собственный маяк.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Каналы Амстердама во время заката.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Такой разный Амстердам.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Классический домик в сельской местности.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Когда все совпало: невероятные облака, туман и насыщенные краски природы.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

В туманные дни в лесу царит таинственная атмосфера. Кажется, будто за деревьями прячутся феи.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Голландские леса прекрасны в любое время года.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

Фиолетовое туманное утро в сельской местности.

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему
albertdrosphotography

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Долгое время голландский фотограф Альберт Дрос сравнивал свою родину с другими странами – и сравнение было не в пользу Нидерландов. Но когда Альберт всерьез...
 
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