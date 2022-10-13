25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой

Источник материала: Flytothesky

Погода – очень влиятельная и капризная дама, которая может запросто менять наши планы на день и распоряжаться нашим настроением. А экстремальные погодные явления и вовсе могут быть опасными и непредсказуемыми. Но, какие бы сюрпризы не преподносила погода, она всегда впечатляет и завораживает. Предлагаем вам убедиться в этом самим.

Облака в Техасе.





Фантастическая звездная ночь.





Что-то невероятное в Канзасе.





Пилот заснял это на высоте 11 км.





Шторм над Висконсином.





Нереальный закат в Северной Каролине.





Две стихии в Гавайях.





Где-то в Северной Дакоте.





Бильбао, Испания.





Двойная радуга.





Небо в Индиане после града и торнадо.





Смерч в Вайоминге.





Будто солнечные лучи проходят сквозь воду.





Апокалиптическое небо в Северной Калифорнии из-за дыма от пожаров.





Надвигающийся шторм в Южной Дакоте.





И снова двойная радуга.





Молния в Сент-Пите, Флорида.





Бушующий шторм в Монтане.





Турецкая «Звездная ночь» Ван Гога.





Закатная молния на побережье Флориды.





Что-то из научной фантастики.





Небо над Оксфордом.





Кто-нибудь может объяснить это явление?





Огромные ярко-желтые ватные шарики.





Сумасшедший шторм, похожий на песчаную бурю.





Читайте также:

15 живописных заброшенных замков, разбросанных по миру