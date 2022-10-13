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25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой

14.10.2022 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Погода – очень влиятельная и капризная дама, которая может запросто менять наши планы на день и распоряжаться нашим настроением. А экстремальные погодные явления и вовсе могут быть опасными и непредсказуемыми. Но, какие бы сюрпризы не преподносила погода, она всегда впечатляет и завораживает. Предлагаем вам убедиться в этом самим.

Облака в Техасе.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
spinosaurus_love

Фантастическая звездная ночь.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
PoppersOfCorn

Что-то невероятное в Канзасе.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Mikashuki

Пилот заснял это на высоте 11 км.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
donlic

Шторм над Висконсином.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
prbecker

Нереальный закат в Северной Каролине.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Slapdisk

Две стихии в Гавайях.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
TheRoyalDon

Где-то в Северной Дакоте.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
NativeJim

Бильбао, Испания.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
NolifeX

Двойная радуга.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
toddotodd

Небо в Индиане после града и торнадо.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
NoBasket9151

Смерч в Вайоминге.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
touchfeel

Будто солнечные лучи проходят сквозь воду.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
bowhunter2621

Апокалиптическое небо в Северной Калифорнии из-за дыма от пожаров.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
catsnothats

Надвигающийся шторм в Южной Дакоте.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Mikashuki

И снова двойная радуга.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Frosthuf

Молния в Сент-Пите, Флорида.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
BrentBphotography

Бушующий шторм в Монтане.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
CountrymanR60

Турецкая «Звездная ночь» Ван Гога.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
HauryDoing

Закатная молния на побережье Флориды.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
johnkphotos

Что-то из научной фантастики.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Sciencenium

Небо над Оксфордом.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Smaczliwka

Кто-нибудь может объяснить это явление?

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Blueomicron13

Огромные ярко-желтые ватные шарики.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
zjunkmale

Сумасшедший шторм, похожий на песчаную бурю.

25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
Offical_Shnuckems

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Погода – очень влиятельная и капризная дама, которая может запросто менять наши планы на день и распоряжаться нашим настроением. А экстремальные погодные явления...
 
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