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25 необычных погодных явлений, которые впечатляют своей мощью и красотой
14.10.2022 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Погода – очень влиятельная и капризная дама, которая может запросто менять наши планы на день и распоряжаться нашим настроением. А экстремальные погодные явления и вовсе могут быть опасными и непредсказуемыми. Но, какие бы сюрпризы не преподносила погода, она всегда впечатляет и завораживает. Предлагаем вам убедиться в этом самим.
Облака в Техасе.
Фантастическая звездная ночь.
Что-то невероятное в Канзасе.
Пилот заснял это на высоте 11 км.
Шторм над Висконсином.
Нереальный закат в Северной Каролине.
Две стихии в Гавайях.
Где-то в Северной Дакоте.
Бильбао, Испания.
Двойная радуга.
Небо в Индиане после града и торнадо.
Смерч в Вайоминге.
Будто солнечные лучи проходят сквозь воду.
Апокалиптическое небо в Северной Калифорнии из-за дыма от пожаров.
Надвигающийся шторм в Южной Дакоте.
И снова двойная радуга.
Молния в Сент-Пите, Флорида.
Бушующий шторм в Монтане.
Турецкая «Звездная ночь» Ван Гога.
Закатная молния на побережье Флориды.
Что-то из научной фантастики.
Небо над Оксфордом.
Кто-нибудь может объяснить это явление?
Огромные ярко-желтые ватные шарики.
Сумасшедший шторм, похожий на песчаную бурю.
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Погода – очень влиятельная и капризная дама, которая может запросто менять наши планы на день и распоряжаться нашим настроением. А экстремальные погодные явления...
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