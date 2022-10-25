Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру

Источник материала: Flytothesky

Во всех заброшенных местах есть что-то особенное. То ли это таинственная атмосфера, то ли дух прошлого, то ли ощущение остановившегося времени. Такие места как будто хранят свои тайны и не готовы рассказывать их непрошенным гостям. Давайте посмотрим на самые прекрасные, живописные и даже жутковатые места, навсегда покинутые людьми.

Некогда прекрасный французский замок.





Вилла в Португалии.





Корабли-призраки во Франции.





Сказочная вилла в Португалии.





Заброшенный театр в Италии, где больше не слышно голосов и аплодисментов.





Оставленная людьми и богом церковь.





Советские космические корабли.





Внутреннее убранство комнаты в одном из заброшенных замков Франции.





Когда-то это был грузинский санаторий.





И еще один.





Детский дом во Франции.





Забытый португальский дворец.





Завораживающе красивая заброшенная комната замка.





Морг, Бельгия.





Жизнь покинула этот детский дом во Франции.





Красота заброшенного бельгийского замка.





Этот театр выглядит таким крошечным.





Пустынная гоночная трасса.





Театр в Италии.





А из этого театра жизнь ушла давным давно.





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