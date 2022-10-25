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Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру

25.10.2022 10:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Во всех заброшенных местах есть что-то особенное. То ли это таинственная атмосфера, то ли дух прошлого, то ли ощущение остановившегося времени. Такие места как будто хранят свои тайны и не готовы рассказывать их непрошенным гостям. Давайте посмотрим на самые прекрасные, живописные и даже жутковатые места, навсегда покинутые людьми.

Некогда прекрасный французский замок.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Вилла в Португалии.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Корабли-призраки во Франции.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Сказочная вилла в Португалии.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Заброшенный театр в Италии, где больше не слышно голосов и аплодисментов.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Оставленная людьми и богом церковь.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Советские космические корабли.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Внутреннее убранство комнаты в одном из заброшенных замков Франции.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Когда-то это был грузинский санаторий.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

И еще один.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Детский дом во Франции.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Забытый португальский дворец.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Завораживающе красивая заброшенная комната замка.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Морг, Бельгия.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Жизнь покинула этот детский дом во Франции.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Красота заброшенного бельгийского замка.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Этот театр выглядит таким крошечным.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Пустынная гоночная трасса.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

Театр в Италии.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

А из этого театра жизнь ушла давным давно.

Путешествие в прошлое: 20 фотографий забытых мест по всему миру
jahzdesignoff

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Во всех заброшенных местах есть что-то особенное. То ли это таинственная атмосфера, то ли дух прошлого, то ли ощущение остановившегося времени. Такие места как...
 
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