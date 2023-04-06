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Где находится самый необычный в мире Burger King

06.04.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Где находится самый необычный в мире Burger King
We went to a Burger King sauna in Helsinki. It did not go well. | by Adam Rang | Estonian Saunas magazine | Medium

Самый необычный Burger King в мире находится в Финляндии. И с виду это самый обычный ресторан фастфуда с вопперами, картошкой фри и прочими позициями.

Где находится самый необычный в мире Burger King
We went to a Burger King sauna in Helsinki. It did not go well. | by Adam Rang | Estonian Saunas magazine | Medium

Но в Финляндии самое большое количество саун на душу населения. Поэтому власти придумали объединить два любимых увлечения жителей. Прямо в ресторане можно заказать еду, наподдать жару и порубиться в PlayStation. Плюс бургеры никогда не будут остывшими:)

Где находится самый необычный в мире Burger King
We went to a Burger King sauna in Helsinki. It did not go well. | by Adam Rang | Estonian Saunas magazine | Medium

Хотели бы побывать в таком Burger King?

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