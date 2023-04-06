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Где находится самый необычный в мире Burger King
06.04.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Самый необычный Burger King в мире находится в Финляндии. И с виду это самый обычный ресторан фастфуда с вопперами, картошкой фри и прочими позициями.
Но в Финляндии самое большое количество саун на душу населения. Поэтому власти придумали объединить два любимых увлечения жителей. Прямо в ресторане можно заказать еду, наподдать жару и порубиться в PlayStation. Плюс бургеры никогда не будут остывшими:)
Хотели бы побывать в таком Burger King?
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Самый необычный Burger King в мире находится в Финляндии. И с виду это самый обычный ресторан фастфуда с вопперами, картошкой фри и прочими позициями. Но в Финляндии...
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