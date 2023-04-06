Где находится самый необычный в мире Burger King

Источник материала: Flytothesky





Самый необычный Burger King в мире находится в Финляндии. И с виду это самый обычный ресторан фастфуда с вопперами, картошкой фри и прочими позициями.





Но в Финляндии самое большое количество саун на душу населения. Поэтому власти придумали объединить два любимых увлечения жителей. Прямо в ресторане можно заказать еду, наподдать жару и порубиться в PlayStation. Плюс бургеры никогда не будут остывшими:)





Хотели бы побывать в таком Burger King?

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