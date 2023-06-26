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Парень поставил антирекорд на Олимпийских играх

26.06.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Парень поставил антирекорд на Олимпийских играх
smh.com.au / Rob Griffith

Эрику Муссамбани из Экваториальной Гвинеи однажды пришла в голову гениальная мысль: отправиться на Олимпийские игры по плаванию и посоревноваться с самыми сильными пловцами планеты. Вот только была загвоздка: парню было 22, а воду раньше он видел разве что в реке, где водились крокодилы.

Эрик взял пару уроков плавания у постояльца местного отеля, там же в небольшом бассейне впервые попробовал проплыть больше 50 метров без остановки и ему этого показалось достаточно, чтобы уже через 8 месяцев поехать на Олимпиаду в Сидней.

Парень поставил антирекорд на Олимпийских играх
smh.com.au / Vince Caligiuri
Парень поставил антирекорд на Олимпийских играх
smh.com.au / Vince Caligiuri

И вот день старта. Тысячи зрителей, громкие овации и… конкуренты по заплыву делают фальстарт. Их дисквалифицируют, а Эрик стартует в полном одиночестве. С каждым метром дистанция давалась ему все труднее, но он не сдавался. К концу дистанции за него переживали все, но больше всего спасатели и врачи.

Парень поставил антирекорд на Олимпийских играх
smh.com.au / Getty

На финише все выдохнули. В итоге Эрик воплотил свою идею в реальность и поставил антирекорд, став самым медленным пловцом за всю историю олимпиад на этой дистанции.

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Эрику Муссамбани из Экваториальной Гвинеи однажды пришла в голову гениальная мысль: отправиться на Олимпийские игры по плаванию и посоревноваться с самыми...
 
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