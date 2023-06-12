Как бегун отказался от победы из-за моральных принципов

Источник материала: Flytothesky





В 2012 году на соревнованиях по бегу в Испании кениец Абель Мутаи лидировал всю гонку. Но, когда до финиша оставалось всего несколько метров, он запутался в обозначениях и подумал, что уже финишировал.

Болельщики пытались ему подсказать, но их крики он воспринял как поздравления, ведь на испанском не понимал ни слова. Сразу за кенийцем бежал испанец Иван Фернандес.

Он заметил, что лидер замешкался и не финишировал. Вместо того, чтобы обогнать его и занять первое место, Иван буквально подтолкнул его на финиш. В интервью испанец сказал, что не видел смысла в такой победе, поэтому и помог кенийцу.

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