Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?

Источник материала: Аргументы и факты

Solaris и RIO (450 л)

Одноплатформенные седаны Solaris и RIO по-прежнему выпускает концерн Hyundai-KIA. Оба автомобиля построены на новой модульной архитектуре K4 и обладают хорошими потребительскими свойствами. Атмосферный 1,6-литровый двигатель развивает 123 л. с. и 150 Нм крутящего момента, что для сравнительно небольших машин весом в 1,3 тонны в городских условиях вполне достаточно. Solaris и RIO имеют максимальную скорость в 193 км/ч и потребляют 6 л бензина на 100 км пробега.

А вот багажник у обеих моделей действительно огромный и приближается по размерам к седанам D-класса. Он вмещает 450 литров поклажи. Туда можно уместить не только сумки, но и детскую коляску в сборе. Модульная платформа K4 позволила так скомпоновать салон, что при объемном багажнике в нем спокойно умещаются пять пассажиров.

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Volkswagen Polo Sedan (460 л)

Немецкий Volkswagen старается не отставать от корейцев и выпустил в России обновленный Polo Sedan. Автомобиль продается более 10 лет и построен на прежней платформе от старого Polo, однако на его потребительские качества это не влияет. Машина имеет базовый 1,6-литровый 90-сильный атмосферный мотор, который выдает 155 Нм крутящего момента. Максимальная скорость такой машины приближается к 180 км/ч, а расход топлива составляет 5,7 литра в смешанном цикле. Багажник у Volkswagen Polo Sedan тоже немаленький и вмещает 460 л. Причем у модели хорошо реализован погрузочный проем, позволяющий поставить в глубокий отсек крупногабаритные вещи.





Renault Logan (510 л)

Французский концерн специально разрабатывал этот седан для стран с развивающимися рынками, поэтому универсальность закладывалась в него с самого начала. На Logan идет тот же практичный атмосферный мотор объемом 1,6 литра, что и на японский Almera. Силовой агрегат развивает 102 л. с. и 145 Нм крутящего момента, позволяющие разгоняться до 185 км/ч. Его потребление в среднем цикле составляет 7,2 л бензина на 100 км. Машина хоть и проигрывает по размерам салона родственному Nissan Almera, однако по вместительности багажника превосходит ее. Отсек для сумок и вещей принимает 510 л полезного груза. Кроме того, он отличается большой высотой, отчего в Logan удобно перевозить крупногабаритные вещи.

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Lada Granta (520 л)

«АвтоВАЗ» давно вынашивал идеи подготовить столь же практичный автомобиль, как Logan, но значительно дешевле его. Мечты реализовались, и несколько лет назад миру была явлена первая Granta, а сейчас автомобиль прошел через процедуру рестайлинга. Благодаря стараниям главного дизайнера бренда Стивена Маттина новая машина стала выглядеть заметно привлекательнее прежней и даже способна побороться за звание самого красивого автомобиля в классе В+. Под капотом у нее трудится отечественный 1,6-литровый мотор «АвтоВАЗа», развивающий 87 л. с. и крутящий момент в 140 Нм, благодаря которым Granta разгоняется до 172 км/ч. При этом потребление топлива остается небольшим и колеблется в среднем цикле около 7 л на «сотню». Размер багажника у автомобиля огромный. Он превосходит по вместимости отсеки Mercedes E-класса и Toyota Camry и берет 520 л поклажи.



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Skoda Rapid (530 л)

Чешская Skoda при содействии коллег из Volkswagen выбрала грамотную маркетинговую стратегию. Они изготавливают автомобили, совмещающие достоинства разных классов. В Rapid реализована концепция кузова лифтбек, наделяющего автомобиль колоссальной практичностью и удобством в эксплуатации. Несмотря на небольшие размеры, багажник у Rapid получился на уровне универсалов и вмещает 530 л. Причем из-за гигантской поднимающейся крышки автомобиль не имеет задней перемычки между стойками, что позволяет перевозить крупные вещи, включая даже стулья.

Моторная линейка Skoda Rapid начинается с того же фольксвагеновского 1,6-литрового мотора мощностью 90 л. с., с которым машина разгоняется свыше 180 км/ч.



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Ravon R4 (545 л)

Ну и замыкает список рекордсменов старый знакомый: Ravon R4. До 2014 года эта машина называлась Chevrolet Cobalt и поступала на наш рынок с завода GM в Узбекистане. Однако в силу политических разногласий продажи Chevrolet были прекращены. Сейчас же после нескольких лет перерыва бренд возвращается в Россию, но под новым именем. Теперь Chevrolet Cobalt называется просто R4, оставаясь, по сути, прежним автомобилем Chevrolet. Под капотом у него трудится 1,5-литровый мотор мощностью 106 л. с., развивающий крутящий момент в 134 Нм и разгоняющий машину до 170 км/ч. Седан Ravon R4 обладает самым большим багажником в классе В+. В вещевой отсек поместится 545 л полезного груза.