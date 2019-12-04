﻿ Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?

03.12.2019 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?
shutterstock.com

Solaris и RIO (450 л) 

Одноплатформенные седаны Solaris и RIO по-прежнему выпускает концерн Hyundai-KIA. Оба автомобиля построены на новой модульной архитектуре K4 и обладают хорошими потребительскими свойствами. Атмосферный 1,6-литровый двигатель развивает 123 л. с. и 150 Нм крутящего момента, что для сравнительно небольших машин весом в 1,3 тонны в городских условиях вполне достаточно. Solaris и RIO имеют максимальную скорость в 193 км/ч и потребляют 6 л бензина на 100 км пробега.

А вот багажник у обеих моделей действительно огромный и приближается по размерам к седанам D-класса. Он вмещает 450 литров поклажи. Туда можно уместить не только сумки, но и детскую коляску в сборе. Модульная платформа K4 позволила так скомпоновать салон, что при объемном багажнике в нем спокойно умещаются пять пассажиров. 

Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?
Нужно ли проводить техосмотр нового автомобиля?
Подробнее

Volkswagen Polo Sedan (460 л) 

Немецкий Volkswagen старается не отставать от корейцев и выпустил в России обновленный Polo Sedan. Автомобиль продается более 10 лет и построен на прежней платформе от старого Polo, однако на его потребительские качества это не влияет. Машина имеет базовый 1,6-литровый 90-сильный атмосферный мотор, который выдает 155 Нм крутящего момента. Максимальная скорость такой машины приближается к 180 км/ч, а расход топлива составляет 5,7 литра в смешанном цикле. Багажник у Volkswagen Polo Sedan тоже немаленький и вмещает 460 л. Причем у модели хорошо реализован погрузочный проем, позволяющий поставить в глубокий отсек крупногабаритные вещи. 

Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?

Renault Logan (510 л) 

Французский концерн специально разрабатывал этот седан для стран с развивающимися рынками, поэтому универсальность закладывалась в него с самого начала. На Logan идет тот же практичный атмосферный мотор объемом 1,6 литра, что и на японский Almera. Силовой агрегат развивает 102 л. с. и 145 Нм крутящего момента, позволяющие разгоняться до 185 км/ч. Его потребление в среднем цикле составляет 7,2 л бензина на 100 км. Машина хоть и проигрывает по размерам салона родственному Nissan Almera, однако по вместительности багажника превосходит ее. Отсек для сумок и вещей принимает 510 л полезного груза. Кроме того, он отличается большой высотой, отчего в Logan удобно перевозить крупногабаритные вещи. 

Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?
Крупнейший автоцентр Renault и Lada открыла в Беларуси Groupe Renault
Подробнее

Lada Granta (520 л) 

«АвтоВАЗ» давно вынашивал идеи подготовить столь же практичный автомобиль, как Logan, но значительно дешевле его. Мечты реализовались, и несколько лет назад миру была явлена первая Granta, а сейчас автомобиль прошел через процедуру рестайлинга. Благодаря стараниям главного дизайнера бренда Стивена Маттина новая машина стала выглядеть заметно привлекательнее прежней и даже способна побороться за звание самого красивого автомобиля в классе В+. Под капотом у нее трудится отечественный 1,6-литровый мотор «АвтоВАЗа», развивающий 87 л. с. и крутящий момент в 140 Нм, благодаря которым Granta разгоняется до 172 км/ч. При этом потребление топлива остается небольшим и колеблется в среднем цикле около 7 л на «сотню». Размер багажника у автомобиля огромный. Он превосходит по вместимости отсеки Mercedes E-класса и Toyota Camry и берет 520 л поклажи. 

Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?
АвтоВАЗ назвал цену на Lada Vesta Sport
Подробнее

Skoda Rapid (530 л) 

Чешская Skoda при содействии коллег из Volkswagen выбрала грамотную маркетинговую стратегию. Они изготавливают автомобили, совмещающие достоинства разных классов. В Rapid реализована концепция кузова лифтбек, наделяющего автомобиль колоссальной практичностью и удобством в эксплуатации. Несмотря на небольшие размеры, багажник у Rapid получился на уровне универсалов и вмещает 530 л. Причем из-за гигантской поднимающейся крышки автомобиль не имеет задней перемычки между стойками, что позволяет перевозить крупные вещи, включая даже стулья. 

Моторная линейка Skoda Rapid начинается с того же фольксвагеновского 1,6-литрового мотора мощностью 90 л. с., с которым машина разгоняется свыше 180 км/ч. 

Рекордсмены по объему. Какие автомобили имеют самые большие багажники?
Зубная паста, сода и «Ленор». Народные лайфхаки для обслуживания машины
Подробнее

Ravon R4 (545 л) 

Ну и замыкает список рекордсменов старый знакомый: Ravon R4. До 2014 года эта машина называлась Chevrolet Cobalt и поступала на наш рынок с завода GM в Узбекистане. Однако в силу политических разногласий продажи Chevrolet были прекращены. Сейчас же после нескольких лет перерыва бренд возвращается в Россию, но под новым именем. Теперь Chevrolet Cobalt называется просто R4, оставаясь, по сути, прежним автомобилем Chevrolet. Под капотом у него трудится 1,5-литровый мотор мощностью 106 л. с., развивающий крутящий момент в 134 Нм и разгоняющий машину до 170 км/ч. Седан Ravon R4 обладает самым большим багажником в классе В+. В вещевой отсек поместится 545 л полезного груза. 

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На рынке представлено несколько интересных моделей, прошедших глубокую адаптацию для наших реалий. Седаны класса В+ по размерам салона приблизились к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это по-нашему! Пьяный рабочий не хотел идти на завод и "заминировал" его
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика