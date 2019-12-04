Обращение к Лукашенко от 640 семей: «Обещанных страховых выплат половина дольщиков не получила»

Источник материала: Tut.by

«Половина держателей жилищных облигаций обанкротившегося застройщика „Тамбаз“ не получила гарантированной государством страховки, размер доплат УКСом официально не озвучен, проектно-сметная документация не готова, экспертиза не пройдена» — очередное «жилищное» воззвание к президенту от имени 640 семей недостроенного ЖК «Аркадия» появилось в Сети.

В пятом по счету видеообращению к президенту люди рассказывают главе государства о исполнении его указа 430 (специальный указ президента, в котором прописан алгоритм по достройке ЖК «Аркадия» — прим. TUT.BY). По информации людей проектно-сметная документация для достройки жилой части двух домом в ЖК «Аркадия» не готова, экспертиза не пройдена. Документы будут готовы только в 2020 году, хотя ранее назывались другие сроки — июнь-сентябрь 2019 года.

Что говорят власти?

В обращении говорится, что размер доплат является неприемлемым для большинства семей (хотя о каких суммах идет речь пока не известно). Более того, по словам дольщиков, 51% из общего числа пострадавших не получили страховые выплаты — даже после обращения в суд люди не получили гарантированного указом 430 страхового возмещения. По информации дольщиков, администрация Советского района и Мингорисполком готовят изменения в Указ № 430. Они требуют учесть их пожелания. Например, деньги со спецсчета УКСа, где будет аккумулироваться прибыль от продажи торговых помещений в строящемся комплексе, выплатить сначала потерпевшим людям, а потом — страховым компаниям. Кроме этого люди просят привлечь к выплатам страховок те страховые компании и банки, которые только в 2018 году были заменены на поручителей, не исполнивших свои обязательства по выплате страхового возмещения согласно указу № 430. А еще дольщики просят президента включить их семьи в программу льготного кредитования.

Тем временем в администрации Советского района более оптимистично смотрят на долгострой «Тамбаза». Буквально вчера замглавы администрации Максим Соколов сказал в интервью «Минск-Новости» , что строительство второй очереди ЖК «Аркадия» идет полным ходом: «Выполняют утепление фасада, отделку мест общего пользования, на стадии завершения сантехнические и штукатурные работы. Подрядчик приступил к пусконаладочным работам». Так же он заявил, что до конца до конца декабря УКС района направит письма участникам строительства с указанием стоимости квадратного метра и предложением о заключении договоров.

В доме-стене идут аварийно-восстановительные работы, чтобы исключить разрушение железобетонных конструкций и перегородок. Проект этого объекта рассмотрен в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сейчас устраняют замечания — и документация отправится на экспертизу.

Также чиновник сообщил, что бывшие держатели жилищных облигаций «Тамбаза» подготовили предложения о внесении изменений в указ главы государства, принятый по этим объектам и «эти предложения изучаются».

Что это за история

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занимался «Тамбаз».

В отношении бывшего генерального директора завели уголовное дело по ст. 428 (Служебная халатность) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Сейчас дело рассматривается в суде Заводского района.

По проблемному ЖК принимался отдельный президентский Указ № 430. В нем говорится, что достраивать их будет УКС Советского района, деньги на достройку — 30 миллионов рублей — выделят в виде возвратной бюджетной ссуды. Пострадавшим от действий застройщика держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты.

Напомним, держатели облигаций уже полностью оплатили строительство своих квартир. Но теперь им придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры.