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Вот и встретятся два одиночества: встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец недели

03.12.2019 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец текущей недели, после переговоров премьер-министров двух стран



Об этом сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Это уже, наверное, не секрет - встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств", - сказала Эйсмонт.

По ее словам, после встречи глав правительств "и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят".


Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь и Россия намерены закончить работу по дорожным картам по "углубленной интеграции" до 8 декабря –  в этот день договору о создании "союзного государства" исполнится 20 лет.

Предполагалось, что стороны в этот день подпишут некое "интеграционное" соглашение, в котором среди прочего, по словам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко речь идет о едином правительстве и парламенте.

Однако поскольку встреча премьеров запланирована на 6 декабря, а 9 декабря Путин будет во Франции встречаться в президентом Украины Зеленским в рамках саммита в нормандском формате, то, вероятнее всего речь идет о дате 8 декабря

Любопытно, что буквально на днях появилась информация, что из-за ряда разногласий по "интеграционным" картам Лукашенко и Путин встретятся лишь в конце месяца.
 
 
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Встреча глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец текущей недели, после переговоров премьер-министров двух стран
 
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