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TerraCrypto Moscow Цифровой Майнинг и Криптовалюты: тенденции 2020

03.12.2019 11:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

TerraCrypto Moscow Цифровой Майнинг и Криптовалюты: тенденции 2020
фото: TerraCrypto Moscow

С утра в отеле Арт Москва Войковская будем обсуждать развитие рынка майнинга и проблемы, которые стоит решить совместными усилиями. Для выступления на TerraCrypto в Москву прилетят Ryan Xu (ViaBTC Marketing Director), Федор Егоров (Технический директор ООО «Байкальский дата-центр»), Александр Калмыков (Руководитель центра технологии блокчейн, ООО «ИТСК», ПАО Газпромнефт), Алексей Тращеев (Директор группы компаний «Синтез») и другие активные участники рынка, работающие с технологией блокчейн сегодня.

Партнеры форума: ViaBTC, SUEX, AmirCapital, ENEGIX, Whatsminer, Leominig, BITMAIN, Binance.

 
 
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фото: TerraCrypto Moscow С утра в отеле Арт Москва Войковская будем обсуждать развитие рынка майнинга и проблемы, которые стоит решить совместными усилиями. Для...
 
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