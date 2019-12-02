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В Беларуси планируют ужесточить требования к качеству коммунальных услуг

03.12.2019 19:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси планируют ужесточить требования к качеству коммунальных услуг
Фото из открытых источников

Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует ужесточать требования к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр ТЕРЕХОВ, представляя в Совете Республики законопроект «Об изменении закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

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Министр напомнил, что ранее в Беларуси постановлением Совета министров уже были ужесточены требования, предъявляемые к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а также изменен в сторону увеличения процент возврата денежных средств потребителям за некачественно оказанные услуги, пишет БЕЛТА.

Однако, по его словам, и эти требования будут пересмотрены. «После принятия законопроекта мы планируем для повышения качества услуг еще более ужесточить требования, чтобы заставить нерадивых коммунальщиков, если кто-то где-то недорабатывает, оказывать услуги в полном объеме», – анонсировал Александр Терехов.

В законопроекте также закреплен порядок рассмотрения уполномоченным лицом требований потребителя в связи с неоказанием ЖКУ либо оказанием их с недостатками. Четко регламентирован порядок рассмотрения требований потребителей в таких ситуациях.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий законопроект «Об изменении закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» представлен в Совете Республики.
 
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