Национальный банк Беларуси 3 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на сегодня 4.12.2019 года.
На данной странице находятся курсы валют Национального банка Республики Беларусь. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю:
- доллар;
- евро;
- российский рубль;
- украинская гривна;
- казахстанский тенге и др.
Курсы Нацбанка Беларуси на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 14:00. Все данные обновляются в режиме реального времени.
Официальные курсы валют на 04.12.2019
|Код
|Наименование валюты
|Курс
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|1,4479
|BGN
|1
|Болгарский лев
|1,1961
|UAH
|100
|Гривна
|8,8180
|DKK
|10
|Датская крона
|3,1307
|USD
|1
|Доллар США
|2,1105
|EUR
|1
|Евро
|2,3380
|PLN
|10
|Злотый
|5,4529
|IRR
|100000
|Иранский риал
|5,0250
|ISK
|100
|Исландская крона
|1,7379
|JPY
|100
|Йена
|1,9356
|CAD
|1
|Канадский доллар
|1,5885
|CNY
|10
|Китайский юань
|2,9951
|KWD
|1
|Кувейтский динар
|6,9463
|MDL
|10
|Молдавский лей
|1,2060
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|1,3786
|NOK
|10
|Норвежская крона
|2,3092
|RUB
|100
|Российский рубль
|3,2912
|XDR
|1
|СДР (Специальные права заимствования)
|2,8963
|SGD
|1
|Сингапурcкий доллар
|1,5474
|KGS
|100
|Сом
|3,0150
|KZT
|1000
|Тенге
|5,4489
|TRY
|10
|Турецкая лира
|3,6777
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|2,7411
|CZK
|100
|Чешская крона
|9,1530
|SEK
|10
|Шведская крона
|2,2213
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|2,1331