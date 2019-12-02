Национальный банк Беларуси 3 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на сегодня 4.12.2019 года.

На данной странице находятся курсы валют Национального банка Республики Беларусь. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю:

  • доллар;
  • евро;
  • российский рубль;
  • украинская гривна;
  • казахстанский тенге и др.

Курсы Нацбанка Беларуси на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 14:00. Все данные обновляются в режиме реального времени.

Официальные курсы валют на 04.12.2019

 Код   Наименование валюты Курс
AUD 1 Австралийский доллар 1,4479
BGN 1 Болгарский лев 1,1961
UAH 100 Гривна 8,8180
DKK 10 Датская крона 3,1307
USD 1 Доллар США 2,1105
EUR 1 Евро 2,3380
PLN 10 Злотый 5,4529
IRR 100000 Иранский риал 5,0250
ISK 100 Исландская крона 1,7379
JPY 100 Йена 1,9356
CAD 1 Канадский доллар 1,5885
CNY 10 Китайский юань 2,9951
KWD 1 Кувейтский динар 6,9463
MDL 10 Молдавский лей 1,2060
NZD 1 Новозеландский доллар 1,3786
NOK 10 Норвежская крона 2,3092
RUB 100 Российский рубль 3,2912
XDR 1 СДР (Специальные права заимствования) 2,8963
SGD 1 Сингапурcкий доллар 1,5474
KGS 100 Сом 3,0150
KZT 1000 Тенге 5,4489
TRY 10 Турецкая лира 3,6777
GBP 1 Фунт стерлингов 2,7411
CZK 100 Чешская крона 9,1530
SEK 10 Шведская крона 2,2213
CHF 1 Швейцарский франк 2,1331