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В Минске Renault сбил 15-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
В Минске 15-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом
Авария произошла 3 декабря, около 16.40. По предварительной информации, водитель Renault Megane ехал по улице Семашко и сбил девочку. По словам мужчины, она внезапно выбежала на запрещающий сигнал светофора из-за ехавшего во втором ряду грузовика.
В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
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По словам водителя, ребенок внезапно выбежал из-за ехавшего во втором ряду грузовика на запрещающий сигнал светофора.
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