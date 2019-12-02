Пробивший стену зала автомобиль прервал гандбольный матч

Источник материала: Tut.by

Во время матча молодежного чемпионата Швеции по гандболу стену зала протаранил автомобиль. Видео появилось в Twitter Expressen, пишет lenta.ru.

Här kraschar bilen in i idrottshallen – mitt under en handbollsmatch i Vikingahallen i Märsta https://t.co/dBISxFSQOk pic.twitter.com/6A0J9NrHtQ — Expressen (@Expressen) November 30, 2019

По информации издания, спортсмены и фанаты в панике покинули стадион, опасаясь теракта. Отмечается, что 29-летний водитель получил повреждения и был доставлен в больницу. Мужчину арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде и халатности на дороге.