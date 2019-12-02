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Олег Гайдукевич: «Политическая культура в Беларуси выросла»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я на встрече, когда встречался с людьми, если человек, кандидат начинает говорить «сказки»: «Завтра в два раза зарплату увеличу!», «Послезавтра сделаю миллион рабочих мест или там всё решу!». Люди стали умнее. Люди прекрасно понимают, что реально, что – нереально. Поэтому согласен с тем, что политическая культура в Беларуси и понимание людей политики и политиков выросло.
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»
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