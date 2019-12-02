ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Гайдукевич: «Политическая культура в Беларуси выросла»

03.12.2019 20:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Мы говорим о политической культуре. Если вспомним середину 90-ых годов и сейчас, то наше общество прошло огромный путь. И надо сказать, что это видно по всему. Начиная от того, как люди реагируют на этих радикалов, которые появляются. Потому что они популярностью не пользуются.

Второй момент: люди стали, на самом деле, разбираться умнее. Никто не верит в пустые обещания. Никто не верит. Все смеются.

Я на встрече, когда встречался с людьми, если человек, кандидат начинает говорить «сказки»: «Завтра в два раза зарплату увеличу!», «Послезавтра сделаю миллион рабочих мест или там всё решу!». Люди стали умнее. Люди прекрасно понимают, что реально, что – нереально. Поэтому согласен с тем, что политическая культура в Беларуси и понимание людей политики и политиков выросло.

Олег Гайдукевич: «Политическая культура в Беларуси выросла»

Люди в материале: Олег Гайдукевич
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика