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Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И второе, я – лидер партии. Мне проще – у партии есть программа, и как лидер партии, уже помимо того, что избрался в одномандатном округе, моя задача реализовывать те вопросы, которые партия отстаивала на протяжении многих лет. И самое главное – не обманывать людей.
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Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»
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