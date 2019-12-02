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Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

03.12.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Я шёл по тому же округу, от которого избирался. 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно»

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
В первую очередь, я как человек, избранный в округе, обязан и должен исполнить те обещания, которые дал людям при встрече. Более 150 наказов, которые у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня.

Им не нужен от меня пиар, им не нужны от меня красивые выступления. Им нужно от меня результат работы.

И второе, я – лидер партии. Мне проще – у партии есть программа, и как лидер партии, уже помимо того, что избрался в одномандатном округе, моя задача реализовывать те вопросы, которые партия отстаивала на протяжении многих лет. И самое главное – не обманывать людей.

Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

Люди в материале: Олег Гайдукевич
 
 
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Марзалюк: «Я шёл по тому же округу, от которого избирался. 90% из 100 обращений конкретных...
 
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