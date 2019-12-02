|
Игорь Марзалюк: «Есть элемент политической культуры, который объединяет белорусов с американцами»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Простыми популистскими позывами привлечь человека уже очень трудно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». «Если они любят Родину, они должны идти на этот диалог». Что Давыдько собирается...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)