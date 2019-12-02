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Игорь Марзалюк: «Есть элемент политической культуры, который объединяет белорусов с американцами»

03.12.2019 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Если они любят Родину, они должны идти на этот диалог». Что Давыдько собирается обсуждать с оппозицией

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Все сейчас – «Плач Ярославны» идёт такой: как же так – в парламенте не будет представителей оппозиции? По большому счёту, мы сейчас уже ответили на этот вопрос. С моей точки зрения, есть элемент белорусской политической культуры, который объединяет белорусов с американцами.

У нас никогда не будут голосовать за лузеров, у нас никогда не будут голосовать за человека, который не реализовал себя в профессии, не создал ничего, за человека, который рассказывает, как он осчастливит всех, при этом показывая, что у него ноль доходов в декларации. Вот эта ложь уже не проходит.

Простыми популистскими позывами привлечь человека уже очень трудно.

Игорь Марзалюк: «Есть элемент политической культуры, который объединяет белорусов с американцами»

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
 
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». «Если они любят Родину, они должны идти на этот диалог». Что Давыдько собирается...
 
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