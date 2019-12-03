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Мясникович ушел в отставку с поста председателя Совета Республики
04.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович подал в отставку. Один из самых опытных и успешных политиков Беларуси заявил это на заключительной сессии Совета Республики шестого созыва, передает телеканал «МИР 24».
Прежде чем закрыть сессию сенаторы рассмотрели ряд поправок в законы, а также подвели итоги работы. Всего было принято больше 60 законопроектов по развитию отношений как с постсоветскими, так и европейскими странами. Также были созданы подгруппы, которые занимаются передовыми технологиями.
Новый состав Национального собрания Беларуси приступит к работе 6 декабря.
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Прежде чем закрыть сессию сенаторы рассмотрели ряд поправок в законы, а также подвели итоги работы.
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