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Мясникович ушел в отставку с поста председателя Совета Республики

04.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович подал в отставку. Один из самых опытных и успешных политиков Беларуси заявил это на заключительной сессии Совета Республики шестого созыва, передает телеканал «МИР 24».

У Михаила Мясниковича богатая профессиональная карьера. В свое время он занимал пост главы администрации президента, позже был премьер-министром страны, а в 2015 году занял должность председателя Совета Республики. В конце ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предлагает его кандидатуру на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

«Еще раз хочу сказать спасибо за слаженную совместную работу. У нас не было никаких серьезных противоречий, каких-то склоков. Мы работали, как одна семья», – сказал Мясникович.

Прежде чем закрыть сессию сенаторы рассмотрели ряд поправок в законы, а также подвели итоги работы. Всего было принято больше 60 законопроектов по развитию отношений как с постсоветскими, так и европейскими странами. Также были созданы подгруппы, которые занимаются передовыми технологиями.

«Выбираем конкретные проекты, в числе которых, например, рентгеновская техника, беспилотники. Здесь мы находимся на передовых позициях. По рентгеновской технике мы входим в четверку ведущих стран мира. Крупнейшими рынками для нас является США, Великобритания и т.д. В последнее время благодаря такой взвешенной политике Беларуси, которая проводится по всему периметру, интерес к контактам с нами резко увеличился. Зачастую не мы ищем партнеров на этих форумах, а они ищут нас», – сказал член Совета Республики Национального собрания Беларуси VI созыва Сергей Рахманов.

Новый состав Национального собрания Беларуси приступит к работе 6 декабря.



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Прежде чем закрыть сессию сенаторы рассмотрели ряд поправок в законы, а также подвели итоги работы.
 
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