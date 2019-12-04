«Жаловался на лысые шины». Семья погибшего в Германии дальнобойщика ищет виновных в страшной аварии

Источник материала: Tut.by

Вспоминая события этого лета Валентина Федоровна из Воложина захлебывается от слез. В Германии во время замены колеса на трассе погиб ее сын Александр. Он был дальнобойщиком и возил грузы под брендом литовской группы компаний Girteka Logistics. Расследует ДТП немецкая сторона, подробности дела родным не известны. Семья погибшего сама пытается разобраться в трагедии, ищет, кто ответит за гибель Саши и выплатит материальную компенсацию. Сделать это непросто: белорусские ведомства отправляют от одного к другому, а бывший работодатель дальнобойщика на связь не выходит.





«Подробностей аварии никто не сообщает»

Авария произошла на трассе А7 возле немецкого города Хильдесхайм (Нижняя Саксония) 23 июля 2019 года, в 7.20. На обочине дороги стоял автопоезд, водитель менял пробитое колесо. Его безопасность обеспечивали два офицера полиции: они выставили патрульный автомобиль на первой полосе трассы и оградили это место маячками.

В этом же направлении по дороге ехал грузовик, водитель которого, возможно, не заметил опасное место и врезался в патрульную машину, а та от удара — в фуру. Между автомобилем полиции и грузовиком в это время был дальнобойщик.













Мужчину доставили в больницу, но не спасли — от полученных травм он скончался. Полицейские не пострадали. Погибшим дальнобойщиком оказался 36-летний белорус Александр Соколович из Воложина. Он ездил на фуре под брэндом литовской группы компаний Girteka Logistics, но официально был трудоустроен на российском ООО «Логтранс».

Через два дня после аварии, в Girteka Logistics AUTO.TUT.BY сказали, что обязательно помогут семье, окажут финансовую поддержку, позаботятся о доставке погибшего на родину.

Сейчас, когда после ДТП прошло уже более четырех месяцев, с AUTO.TUT.BY связалась мать погибшего водителя, Валентина Федоровна. Женщина сообщила, что работодатель ее погибшего сына оплатил доставку тела в Воложин, выделил около двух тысяч евро на похороны. Татьяне, бывшей жене Александра, которая воспитывает двух его дочерей, Girteka Logistics также выплатила однократную материальную помощь — по 500 долларов на каждого ребенка.

На этом поддержка со стороны работодателя и связь с ним закончилась, а у матери погибшего водителя и его бывшей супруги, до сих пор нет ответов на вопросы, которые касаются гибели Александра.



Валентине Федоровне передали эту бумагу на немецком языке из Германии. Что это за документ — женщина не знает. AUTO.TUT.BY перевел заполненный бланк: это свидетельство о смерти Александра Соколовича, которое выписали в клинике Хильдесхайма, куда он поступил после ДТП. Из обстоятельств аварии в нем написано лишь то, что пострадавший был зажат между легковым и грузовым автомобилями, из-за чего он был травмирован и произошла большая кровопотеря

— Я пытаюсь узнать подробности аварии: кто и почему врезался в стоящие машины, определен ли виновник, кто он, задержан ли? Спрашивала про это у сотрудников Girteka Logistics, в посольстве Беларуси в Германии, в МИД — но ответов нет, — говорит Валентина Федоровна.

Был застрахован, но денег не положено

Первое, что попыталась сделать мать Александра Соколовича после похорон сына: получить пособие на погребение и выплаты по страховке — ведь мужчина был застрахован как дальнобойщик. «Гробовые» получить удалось, а вот в страховом возмещении ей отказали.

— Саша был застрахован в СО «Белнефтестрах», у него был полис добровольного страхования от несчастных случаев и болезней во время поездки за границу. Обратилась к страховщикам за материальным возмещением в связи с гибелью сына, но мне ответили, что никаких выплат не положено, мол, все, на что можно было претендовать — это доставка тела сына на родину.

Организацией посмертной репатриации занимался работодатель Александра — Girteka Logistics, «Белнефтестрах» к процессу не подключался, по этому вопросу к ним никто и не обращался.

— Пожаловалась на страховщиков в Минфин, чтобы разобрались: как же так получается, что человек был застрахован, а выплат не положено. А оттуда ответ, как под копирку - выплат в вашем случае не предусмотрено.













У Александра была еще одна страховка, российская, — на обязательное медобслуживание. Она давала право обращаться к врачам в России, если это потребуется, но никаких выплат на случай травмы или смерти она не предусматривает.

«Зачем отправили его на лысой резине?»

Когда Валентина Федоровна разбирала вещи сына, которые были с ним в рейсе, наткнулась на его мобильник. А в телефоне нашла аудиозаписи его разговоров, правда, слышен на них только голос дальнобойщика, но понять, о чем идет речь, можно.



Александр Соколович

— Оказывается, перед выездом в рейс и уже находясь в нем Саша два раза звонил сотруднице фирмы Наталье: просил аванс и сообщал, что колеса в фуре очень плохие, нужно их заменить, подходящих запасок у него не было. Во время второго разговора, 22 июля в 23.43, за несколько часов до аварии, сын сказал, что стоит на автобане, потому что запаска, которая была установлена на фуре, лопнула. Предполагал, что это произошло из-за того, что она была не того размера — от большой машины, такое же колесо стояло и с другой стороны. На место лопнувшей шины он хотел поставить переднюю запаску и доехать до паркинга, но говорил, что все равно, все колеса на фуре надо менять. К нему уже даже подъезжала полиция.

Последняя аудиозапись разговора Александра по телефону была в 7.00 23 июля. Дальнобойщик очень эмоционально и грубо рассказывал по мобильнику своему знакомому о том, что с ним произошло в дороге. Из-за лопнувшего колеса мужчина в тот момент все еще стоял на трассе (из-за обилия ненормативной лексики сам разговор мы не публикуем, но аудиозапись есть в редакции. — AUTO.TUT.BY).

«Какой поменял! Тут двери с водительской стороны открыть опасно — машину аж качает на автобане. Полиция приехала, разбудила меня, женщина через переводчик спросила, когда, мол, будете менять колеса, сервис через 450 метров, доедете? Но я говорю, что у меня уже искры из-под колес. А тут полметра до отбойника, как колесо втиснуть? Полиция поставила возле меня мигающие знаки, написали, что скоро приедут и я быстро поменяю колесо. Говорил этой своей: поменяйте колеса мне в Вильнюсе, а она — на обратном пути, вот и попал», — говорил Александр.



На этом большегрузе работал Александр. Фото со страницы Александра Соколовича в соцсетях

Во время разговора мужчина сообщил, что покрышка у него расслоилась и подлезла под заднее колесо. Водитель предполагал, что если он поедет, то «поразрывает подушки» (имеются в виду, пневмоподушки. — Прим. AUTO.TUT.BY). Он ждал возвращения полиции, которая должна была перегородить одну из трех полос на автобане и он поменяет колесо, но запаски нужной у него не было.

А через 20 минут после разговора и произошло смертельное ДТП.



Александр Соколович был официально трудоустроен на российском ООО «Логтранс» — одном из подразделений Girteka Logistics

После прослушивания записей телефонных переговоров сына, женщина позвонила той самой Наталье, которой дальнобойщик сообщал о плохих колесах.

— Спрашиваю у нее: как же вы моего сына отправили в рейс, если шины были изношены и ехать на них было нельзя? Но она мне резко ответила, что не механик, в колесах не разбирается и вообще здесь не при чем. А механики якобы смотрели колеса и сказали, что еще можно ехать…

«Только не надо считать нас меркательными, нам всем надо жить дальше»

Близкие погибшего дальнобойщика полагают, что смертельные травмы Александр получил во время выполнения своей работы, а значит это — несчастный случай на производстве, в связи с чем им положены денежные выплаты. Но подтверждения этого факта у них нет.

— Только не надо считать нас меркантильными. Ведь нам надо жить дальше, и если раньше Саша помогал материально мне и своим детям, то сейчас это сделать некому. Я пенсионерка, Татьяне надо поднимать на ноги двоих дочек, — объясняет Валентина Федоровна.

В посольстве Беларуси в Германии женщине обещали, что будут держать связь с полицией и прокуратурой Хильдесхайма и информировать ее, если узнают что-нибудь новое о расследовании дела. Но дипломаты сообщали также, что сделать это непросто: по немецким законам нельзя оглашать данные уголовного дела — информация конфиденциальна.

— В конце октября из посольства пришло письмо в котором сообщалось, что в Германии правоохранители ведут следствие по ДТП, в котором погиб Саша, в непредумышленном убийстве обвиняют некоего Олега Моторина.

А в середине ноября Валентина Федоровна и Татьяна получили еще одно письмо из посольства. Женщин известили, что Министерство юстиции Нижней Саксонии будет сообщать о расследовании ДТП родственникам погибшего через компетентные органы Беларуси. И в конце пояснение: ходатайства о правовой помощи поступают в посольство из Генпрокуратуры Беларуси.











— Мой младший сын Денис и сестра начали звонить в Генпрокуратуру, в отдел по обращениям граждан. А там говорят, мол, не уполномочены мы вам помогать и ехать к ним не надо, принимать нас никто не будет, разве что дежурный сотрудник. Сыну посоветовали обращаться в Следственный комитет, а уже позже сказали сестре, чтобы мы писали письмо в им Генпрокуратуру, они его будут рассматривать, — вспоминает Валентина Федоровна.

Татьяна, бывшая жена Александра Соколовича, за разъяснениями про «компетентные органы» обратилась в МИД, но там ей не помогли.

— Они посоветовали мне обратиться за помощью в Белинюрколлегию. Там помочь согласились, сказали, что у них и адвокат есть в Германии, который может узнать нюансы по расследованию ДТП и помочь нам отстаивать свои права. Вот только час работы иностранного адвоката стоит 200 евро, да и услуги Белинюрколлегии тоже платные, — рассказала Татьяна. — У меня таких денег просто нет: на мне двое детей, кредиты, а из доходов — маленькая зарплата маленькая и выплаты по потере кормильца, около 200 рублей на каждого ребенка.

После последних писем и сведений, полученных от госведомств, семья Соколович не знает, что же им делать, они «зашли в тупик».

Обвиняемый в ДТП не арестован

В итоге близкие погибшего все же написали официальное обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой оказать им правовую помощь. Известно, что над письмом работают прокуроры и сотрудники МИД.

В Girteka Logistics и смоленском ООО «Логтранс» AUTO.TUT.BY не стали комментировать ситуацию по ДТП, отказались говорить и о техническом состоянии автопоезда Соколовича, проверялся ли он перед выедом в рейс, компенсации родственникам погибшего водителя.

— Предприятие не может дать комментарий, так как расследование ведет немецкая полиция и информация конфиденциальна, — сообщили в Girteka Logistics.

AUTO.TUT.BY выяснил, что материалы по ДТП полиция Хильдесхайма передала в местную прокуратуру, которая в настоящее время продолжает расследование.

На запрос редакции государственный обвинитель Кристина Паннек сообщила лишь, что обвиняемый в ДТП не арестован. Еще каких-либо данных о людях, которые проходят по делу, в прокуратуре обнародовать не могут. Также пока не известно, когда завершится расследование аварии.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.

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