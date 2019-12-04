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Метафорические ассоциативные карты – уникальный инструмент в работе педагога-психолога

05.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель заседания - повышение профессиональной компетентности и развитие творческого потенциала педагогов-психологов, организация пространства с целью стимулирования профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у педагогов-психологов.

Метафорические ассоциативные карты – это набор картинок величиной с игральную карту или открытку, изображающих людей, их взаимодействия, жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные картины. В нашей стране они появились сравнительно недавно. Карты были приняты с воодушевлением, как психологами, социальными педагогами, психотерапевтами и другими специалистами, так и широким кругом интересующихся саморазвитием. Метафорические ассоциативные карты специалисты используют как качественный, удобный проективный материал с целью диагностической, консультационной, коррекционно-развивающей работы, учебной деятельности. Карты используются в тренингах, интерактивных беседах, индивидуальных консультациях, позволяют наладить коммуникацию между людьми, создать атмосферу доверия, интереса к самоисследованию и саморазвитию, служат руководством для создания желаемого контекста, в котором каждый получает доступ к своему творческому началу. Имея опыт работы с разными наборами карт, педагог-психолог может подобрать для каждого участника образовательного процесса и его проблемы максимально подходящую колоду.

При проведении обучающего занятия педагог-психолог ГУО «Ясли-сад №47 г. Борисова» Беляцкая Нонна Валерьевна рассказала о существовании множества колод и использования их как уникального инструмента и помощника в работе, познакомила участников с историей возникновения метафорических ассоциативных карт. Участники занятия получили возможность в процессе практической работы пронаблюдать, как с помощью метафорических карт можно не только расположить клиента к доверительной беседе, но побудить его к откровенному разговору о своих проблемных ситуациях, поиску ресурсов и путей выхода.

Старпович Марина Алексеевна, педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» детский социальный приют, подчеркнула, что метафорические ассоциативные карты помогают выразить мысли, сформулировать их и конкретизировать сообщение, нуждающееся в передаче. Помимо облегчения словесного выражения эмоций, карта, как посредник между эмоциональными мирами двух людей, сама несёт в себе некий эмоциональный заряд.

Педагоги-психологи обсудили возможности использования метафорических ассоциативных карт в работе с педагогами, воспитанниками дошкольных учреждений и их законными представителями.

 
 
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В ГУО «Ясли-сад №47 г. Борисова» 27 ноября 2019 г. прошло заседание методического объединения педагогов-психологов дошкольных учреждений Борисовского района на тему...
 
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