Овечкин починил шлем паяльником прямо во время матча

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча столкнулся с проблемой со шлемом и решил устранить неполадку довольно неожиданным образом, передает sportbox.

Капитан команды починил шлем с помощью паяльной лампы прямо во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Больше этот матч ничем особенным не запомнился, а команда Овечкина проиграла со счетом 3:1.

— Оставайтесь горячими, детки, — говорится в подписи к видеоролику в официальном Twitter команды.