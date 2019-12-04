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Овечкин починил шлем паяльником прямо во время матча

05.12.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча столкнулся с проблемой со шлемом и решил устранить неполадку довольно неожиданным образом, передает sportbox.

Капитан команды починил шлем с помощью паяльной лампы прямо во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Больше этот матч ничем особенным не запомнился, а команда Овечкина проиграла со счетом 3:1.

— Оставайтесь горячими, детки, — говорится в подписи к видеоролику в официальном Twitter команды. 

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