ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несвижский замок приглашает в гости за подарками и сувенирами!

05.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Новый год и Рождество —  волшебное, сказочное время.        Время украшать, радоваться, восхищаться и дарить!

Несвижский замок приглашает в гости за подарками и сувенирами!

Несвижский замок приглашает в гости за подарками и сувенирами!

Магазин сувениров «Крэдэнс», который расположился в правом крыле замка, рад предложить ассортимент новогодних украшений и сувениров на самый изысканный вкус!

Стилизованные рождественские статуэтки, необычные подсвечники, шикарные гирлянды, ёлочные украшения, богатейший выбор эксклюзивных подарков и элементов праздничного декора, а также фирменный шоколад и конфеты, «княжеский» чай на любой вкус!

Несвижский замок приглашает в гости за подарками и сувенирами!

Несвижский замок приглашает в гости за подарками и сувенирами!

Время, проведённое в       музейном магазине «Крэдэнс», подарит Вам незабываемые впечатления радости и торжества, приближая праздничное настроение. Приходите за подарками и впечатлениями в замок и окунитесь в нарядный праздничный уголок европейского уровня  и стиля.

Обращаем Ваше внимание,

что для посетителей магазина «Крэдэнс» открыт вход во внутренний двор замка!

Режим работы магазина «Крэдэнс»:  9.00 — 18.00, без обеда, без выходных.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год и Рождество —  волшебное, сказочное время.        Время украшать, радоваться, восхищаться и дарить! Магазин сувениров «Крэдэнс», который расположился в
 
Новости дня
Новости разные
 
Жыхар гарадскога пасёлка Станіслаў Станіслававіч Чарвінскі — равеснік газеты «Кліч Радзімы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика