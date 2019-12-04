Несвижский замок приглашает в гости за подарками и сувенирами!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Новый год и Рождество — волшебное, сказочное время. Время украшать, радоваться, восхищаться и дарить!









Магазин сувениров «Крэдэнс», который расположился в правом крыле замка, рад предложить ассортимент новогодних украшений и сувениров на самый изысканный вкус!

Стилизованные рождественские статуэтки, необычные подсвечники, шикарные гирлянды, ёлочные украшения, богатейший выбор эксклюзивных подарков и элементов праздничного декора, а также фирменный шоколад и конфеты, «княжеский» чай на любой вкус!









Время, проведённое в музейном магазине «Крэдэнс», подарит Вам незабываемые впечатления радости и торжества, приближая праздничное настроение. Приходите за подарками и впечатлениями в замок и окунитесь в нарядный праздничный уголок европейского уровня и стиля.

Обращаем Ваше внимание,

что для посетителей магазина «Крэдэнс» открыт вход во внутренний двор замка!

Режим работы магазина «Крэдэнс»: 9.00 — 18.00, без обеда, без выходных.