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Cоздан зональный ресурсный центр

05.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

На базе государственного учреждения образования «Дзержинский районный социально-педагогический центр» создан зональный ресурсный центр по сопровождению замещающих семей.

На базе государственного учреждения образования «Дзержинский районный социально-педагогический центр» создан зональный ресурсный центр по сопровождению замещающих семей с включением Несвижского, Столбцовского, Клецкого, Узденского, Копыльского районных социально-педагогических центров. Основной целью деятельности ресурсного центра является обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по работе с замещающими семьями.

16.11.2019г. прошло первое совещание специалистов зонального ресурсного центра. Дзержинский районный СПЦ принимал гостей из соседних районов. В первом инструктивно-методическом совещании приняли участие специалисты из районных социально-педагогических центров: Несвижского, Столбцовского, Клецкого, Копыльского, а также методист центра поддержки социально-педагогической и психологической работы кадров образования Минского областного института развития образования Дайнеко Галина Александровна.


Гости приняли участие в заседании районного методического объединения приемных родителей, родителей-воспитателей, темой которого была «Проблемы и особенности воспитания ребенка с психофизиологическими особенностями в замещающей семье». Примечательной особенностью этого заседания было выступление методиста районного учебно-методического кабинета Василевской Евгении Владимировны, которая рассказала о системе оказания коррекционно-педагогической помощи детям с психофизиологическими особенностями развития; формах реализации образовательных программ специального образования; о сотрудничестве и взаимодействии центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Дзержинского района и Дзержинского районного социально-педагогический центра по вопросам сопровождения замещающих семей.

Далее приглашенные гости и приемные родители приняли участие в тренинге эмпатии, который провела педагог - психолог ЦКРОиР Толкачева Ирина Ивановна. На тренинге была создана удивительная атмосфера доброжелательности и легкости. Участники тренинга смогли ощутить на себе трудности, с которыми сталкиваются дети с особенностями при взаимодействии с окружающим миром.

По окончанию методического объединения, сетевая встреча специалистов зонального ресурсного центра продолжилась. Методист центра поддержки социально-педагогической и психологической работы кадров образования Дайнеко Галина Александровна выступила с докладом на тему: «Функционирование сети замещающих семей в Минской области». Также Галина Александровна рассказала об организации взаимодействия специалистов зонального ресурсного центра с центром поддержки социально-педагогической работы кадров Минского областного института развития образования.

Специалисты, осуществляющие сопровождение замещающих семей, зонального ресурсного центра выделили приоритетные направления работы, а также формы и способы взаимодействия в рамках ресурсного центра на этот учебный год.

Сотрудничество специалистов социально-педагогических центров, входящих в зональный ресурсный центр предполагает дальнейшую работу через активное использование интернет-сайтов, электронных и печатных СМИ, а также через непосредственные выездные встречи на базе социально-педагогических центров.


 
 
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На базе государственного учреждения образования «Дзержинский районный социально-педагогический центр» создан зональный ресурсный центр по...
 
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