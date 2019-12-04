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Арт-подготовка перед выборами: главой Администрации Лукашенко стал генерал КГБ
Источник материала: Партизан
А Качанову Лукашенко разжаловал до "сенатора".
Игорь Сергеенко
Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации президента и его заместителя
Главой Администрации президента назначен Игорь Сергеенко, а его заместителем - Ольга Чуприс.
Работавшая прежде главой Администрации Наталья Кочанова будет направлена в Совет республики по президентской квоте.
Наталья Качанова, архивное фото
А ее зам Валерий Мицкевич ранее был "избран" в состав Палаты представителей седьмого созыва.
Справка БП. Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области.
В 1984 году окончил с отличием исторический факультет БГУ им. В.И.Ленина, в 2006-ом – Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1988 году призван на службу в органы КГБ.
23 февраля 2007 года Указом президента присвоено воинское звание генерал-майор.
На момент назначения в АП являлся первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.
Женат. Имеет двоих детей.
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А Качанову Лукашенко разжаловал до "сенатора".
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