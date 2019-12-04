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ХК «Динамо-Минск» организует детский праздник на матче с московским ЦСКА

05.12.2019 15:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ХК «Динамо-Минск» организует детский праздник на матче с московским ЦСКА
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Хоккейный клуб «Динамо-Минск», представляющий Беларусь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в ближайшее воскресенье сыграет против одной из сильнейших команд Европы – московского ЦСКА.

ХК «Динамо-Минск» организует детский праздник на матче с московским ЦСКА Три белорусских хоккеиста станут участниками Матча звезд КХЛ

Для детей во время матча будут организованы развлечения, посвященные Дню рождения маскота команды – Зубрика. На шестом этаже трибуны «А» будет работать большая детская зона. Там дети смогут сыграть между собой в хоккей с мячом, порезвиться в батутной зоне FLASH PARK, порисовать и поиграть в настольные игры (колесо фортуны, пятнашки, дженго, домино) с аниматорами UNICEF. Также в детской зоне состоятся шоу мыльных пузырей, дегустация кукурузных палочек. Между первым и вторым периодами состоится поздравление Зубрика с Днем рождения, детей будет ждать сладкий сюрприз. Во время второго перерыва в матче на детской зоне состоится шоу робота-трансформера.

В фойе у главного входа (2-й этаж, трибуна «А») будет работать фотозона, посвященная Дню рождения Зубрика, рядом с ней для детей пройдет мастер-класс по моделированию из воздушных шаров.

Все развлечения для посетителей матча «Динамо-Минск» – ЦСКА будут бесплатными.

 
Теги: Минск
 
 
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8 декабря на «Минск-Арене» отпразднуют День рождения маскота команды – Зубрика.
 
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