А вы бы отдали за такую три тысячи евро? Посмотрите, как выглядят кошки с «человеческими» лицами!

Источник материала: Tut.by

Фелинолог из Москвы Татьяна Расторгуева разводит необычных кошек породы мейн-кун: морды ее питомцев очень напоминают человеческие лица! Несмотря на свою странную внешность, кошки пользуются популярностью, а цена на одного котенка может доходить до трех тысяч евро. Просто посмотрите, как они выглядят!