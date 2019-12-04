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А вы бы отдали за такую три тысячи евро? Посмотрите, как выглядят кошки с «человеческими» лицами!
Источник материала: Tut.by
Фелинолог из Москвы Татьяна Расторгуева разводит необычных кошек породы мейн-кун: морды ее питомцев очень напоминают человеческие лица! Несмотря на свою странную внешность, кошки пользуются популярностью, а цена на одного котенка может доходить до трех тысяч евро. Просто посмотрите, как они выглядят!
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Такие кошки пользуются популярностью!
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