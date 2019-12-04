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Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей

05.12.2019 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Жертвами обрушения дома в польском Щирке стали 6 человек. Среди них оказались двое детей. Тела погибших найдены под обломками.

Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей

На месте трагедии продолжаются поиски выживших. Около 200 специалистов вручную разбирают завалы, чтобы избежать повторных обрушений. Привлечены кинологи со специально обученными собаками.

Напомним, ЧП на горнолыжном курорте произошло ночью. В трехэтажном жилом доме прогремел взрыв, после чего здание загорелось и рухнуло. Известно, что в доме проживали 9 человек. По предварительной версии, взрыв произошел в результате бурения газопровода компанией, которая осуществляла строительные работы в непосредственной близости от дома.

Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей

Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей

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Новости Польши. Жертвами обрушения дома в польском Щирке стали 6 человек. Среди них оказались двое детей. Тела погибших найдены под обломками.
 
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