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Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей
Источник материала: СТВ
Новости Польши. Жертвами
На месте трагедии продолжаются поиски выживших. Около 200 специалистов вручную разбирают завалы, чтобы избежать повторных обрушений. Привлечены кинологи со специально обученными собаками.
Напомним, ЧП на горнолыжном курорте произошло ночью. В трехэтажном жилом доме прогремел взрыв, после чего здание загорелось и рухнуло. Известно, что в доме проживали 9 человек. По предварительной версии, взрыв произошел в результате бурения газопровода компанией, которая осуществляла строительные работы в непосредственной близости от дома.
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Новости Польши. Жертвами обрушения дома в польском Щирке стали 6 человек. Среди них оказались двое детей. Тела погибших найдены под обломками.
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