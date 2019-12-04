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Дослужился: Русого тоже отправили на почетную пенсию - "сенатором"
Источник материала: Партизан
Лукашенко принял решение направить в Совет республики по "президентской квоте" Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова.
Напомним, в Совет республики входит по 8 депутатов от каждой области и Минска и еще 8 официально назначает Лукашенко.
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Лукашенко принял решение направить в Совет республики по "президентской квоте" Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова.
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