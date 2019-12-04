﻿ Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке. 21.by
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Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке

05.12.2019 14:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской елке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей пришли к Рокфеллер-плаза, чтобы стать свидетелями этого момента.

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке

Зеленую красавицу, которая достигает 23 метров в высоту, Нью-Йорку подарила одна из жительниц штата. На рождественском дереве сияют 50 тысяч лампочек. Чтобы украсить его, мастерам потребовалось 8 километров гирлянд.

Верхушка ели увенчана 70-конечной хрустальной звездой весом в 450 килограммов. Она собрана из 3 миллионов кристаллов Swarovski. Радовать жителей и гостей города елка будет до 14 января.

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке

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Новости США. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской елке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей пришли к Рокфеллер-плаза, чтобы...
 
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