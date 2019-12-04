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Давыдько: «Женщины часто становятся жёстче мужчины. Мужчина становится сентиментальнее»
Источник материала: СТВ
Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Геннадий Давыдько:
Потому это и хорошо, замечательно, что представлены все слои, все возраста и представители со всей страны. То есть Палата представителей – это, действительно, представители народа.
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