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Распространяются слухи, что визы по 35 евро не будет. МИД: «Никаких стопоров или еще чего-то нет»
05.12.2019 19:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На форуме ONLINER
Напомним, последние новости о процессе переговоров
— Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима (в середине октября) и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении, — говорили в Представительстве. — Оба соглашения вступают в силу одновременно — в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.
После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси, добавляли в Представительстве. Но конкретной даты не назвали. При этом подчеркнули, что ЕС делает «все возможное, чтобы это произошло как можно скорее».
В МИДе говорят, что с того момента ситуация не поменялась. Процесс переговоров продолжается.
— Не ищите здесь никакой конспирологии. МИД уполномочен указами президента вести переговорный процесс, мы действуем в русле этих указов, — рассказали нам в Министерстве иностранных дел. — В
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На форуме ONLINER появились сообщения о том, что визы по 35 евро не будет уже однозначно. Мол, Беларусь так и не подписала договор с Евросоюзом, поэтому нужно срочно...
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