Распространяются слухи, что визы по 35 евро не будет. МИД: «Никаких стопоров или еще чего-то нет»

Источник материала: Виртуальный Брест

На форуме ONLINER появились сообщения о том, что визы по 35 евро не будет уже однозначно. Мол, Беларусь так и не подписала договор с Евросоюзом, поэтому нужно срочно бежать и успеть сделать визу по 60 евро. Так ли это на самом деле? Onliner проверил.





Напомним, последние новости о процессе переговоров были 18 ноября. В этот день официальный журнал Европейского союза опубликовал решение о согласии подписать визовое соглашение с Беларусью по поводу снижения стоимости «шенгена» до 35 евро. Тогда в Представительстве ЕС в Беларуси Onliner рассказывали, что следующий важный шаг — подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

— Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима (в середине октября) и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении, — говорили в Представительстве. — Оба соглашения вступают в силу одновременно — в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси, добавляли в Представительстве. Но конкретной даты не назвали. При этом подчеркнули, что ЕС делает «все возможное, чтобы это произошло как можно скорее».

В МИДе говорят, что с того момента ситуация не поменялась. Процесс переговоров продолжается.

— Не ищите здесь никакой конспирологии. МИД уполномочен указами президента вести переговорный процесс, мы действуем в русле этих указов, — рассказали нам в Министерстве иностранных дел. — В интервью БЕЛТА от 12 ноября глава Представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель говорил, что пока идет процесс по реадмиссии. Мы как раз от них ждем ответа по соглашению о реадмисии. Никаких других стопоров или чего-то еще нет. Однозначно.