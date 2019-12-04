Мировые цены на продовольствие начали бить рекорды

Источник материала: Ежедневник





Цены на продовольствие в мире существенно выросли в ноябре, достигнув наивысшего уровня за последние два года. Главными драйверами мясо и растительное масло.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, достигло за ноябрь 177,2 пункта, что на 2,7% выше, чем в октябре, и на 9,5% выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Индекс цен на растительные масла поднялся в ноябре на 10,4% в связи с ростом котировок на пальмовое масло ввиду устойчивого общемирового спроса на импорт, роста потребления на выработку биодизельного топлива, а также ожиданий возможного дефицита предложения в следующем году. Выросла также стоимость рапсового и соевого масла.

Индекс цен на мясо поднялся на 4,6%, что стало самым значительным месячным приростом более чем за десять лет. Больше всего выросли котировки цен на говядину и баранину под влиянием стабильного спроса на импорт, в особенности со стороны Китая, ввиду приближающихся в конце года праздников. Выросли также цены на свинину и на мясо птицы.

Индекс цен на сахар с октября подрос на 1,8% под влиянием усиливающихся указаний на то, что в предстоящий год общемировое потребление сахара превысит производство, на которое отрицательно влияют далекие от идеальных условия для выращивания в Таиланде, Индии, Франции и США.

Индекс цен на зерновые ФАО, напротив, снизился на 1,2% ввиду жесткой конкуренции между ведущими экспортерами зерна в мире. Также упали цены на рис, а экспортные цены США на кукурузу остались под понижающим давлением, в отличие от цен Аргентины и Бразилии, которые в целом укрепились.

Индекс цен на молочную продукцию в октябре немного поднялся из-за сезонного снижения молочного производства в Европе и при сохранении устойчивого спроса в мире.