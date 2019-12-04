О создании безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

При выполнении подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 гг. в учреждениях здравоохранения г. Бреста проведены работы, в ходе которых здания учреждений оборудованы пандусами, перилами и другими элементами безбарьерной среды.





Это позволяет инвалидам и физически ослабленным лицам беспрепятственно посещать лечебные учреждения.

Сегодня в г. Бресте и Брестском районе более 87 тысяч физически ослабленных лиц, из них почти 19 тысяч жителей являются людьми с ограниченными возможностями (инвалидами).

В 2019 г. за счет средств местного бюджета предпринят ряд мер, позволивших завершить создание беспрепятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц в ряде учреждений здравоохранения.

Так, у здания женской консультации учреждения здравоохранения «Брестская городская поликлиника №1» по ул. Кирова, 88 в г. Бресте установлен металлический пандус и проведен ремонт крыльца с установкой нового покрытия у входа в здание женской консультации. Так же заменена входная группа и проведена отделка тамбура.

У центрального входа в учреждение здравоохранения «Брестская городская поликлиника №2» установлен стальной пандус с ограждением из нержавеющей стали.





Так же завершена реконструкция внутренних пандусов в холле 1-го и 2-го этажей. Установлены металлические перила и изменен угол наклона пандуса.



