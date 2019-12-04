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Лукашенко лично запретил Минфину брать последнюю часть российского кредита
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко заявил, что запретил министру финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития последний транш стабкредита. Как сообщалось, седьмой транш предполагался в сумме $200 млн, пишет
Обращаясь к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь не просит у России никаких кредитов, передает БЕЛТА.
«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (ЕФСР - прим. БЕЛТА). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся», – заявил белорусский президент.
До этого Беларусь получила шесть траншей кредита ЕФСР на 2 млрд долларов, последний из которых – на 200 млн долларов – поступил в октябре 2018 года.
Получение седьмого транша кредита откладывалось. Затем Беларусь предложила продлить период его доступности, и ЕФСР продлил сроки до конца первого полугодия этого года.
Позже, в августе, министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что ЕФСР может выделить седьмой транш после того, как Беларусь и Россия подпишут программу интеграции.
Ожидалось, как сообщал Myfin.by, что президенты Беларуси и России подпишут эту программу 8 декабря этого года, в день 20-летия договора о Союзном государстве.
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Александр Лукашенко заявил, что запретил министру финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития последний транш стабкредита. Как сообщалось,...
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