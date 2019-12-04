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Новогодние чудеса: в Беларуси стартует благотворительный марафон «Наши дети»
05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Время добра и волшебства. К республиканской благотворительной акции «Наши дети» уже присоединились около ста предприятий и организаций Беларуси. Благотворительный марафон стартует в понедельник и продлится месяц, передает телеканал «МИР 24».
В прошлом году во время акции «Наши дети» удалось собрать более 700 тысяч долларов.
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Мероприятие рассчитано на воспитанников приемных и опекунских семей, детских домов, а также на детей-инвалидов.
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