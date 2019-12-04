Новогодние чудеса: в Беларуси стартует благотворительный марафон «Наши дети»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время добра и волшебства. К республиканской благотворительной акции «Наши дети» уже присоединились около ста предприятий и организаций Беларуси. Благотворительный марафон стартует в понедельник и продлится месяц, передает телеканал «МИР 24».



Для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, проведут праздничные новогодние мероприятия. Участники акции – волонтеры, чиновники, общественные деятели, предприниматели – подарят ребятам подарки. Мероприятие рассчитано на воспитанников приемных и опекунских семей, детских домов, а также на детей-инвалидов. Всего более 200 тысяч маленьких белорусов получат новогодние сюрпризы. Центральным событием станет главная елка страны во Дворце Республики с участием президента.

«Включается все больше индивидуальных лиц. Другими словами, тех неравнодушных людей, которые относятся к проблемам детства с особым вниманием. И в этом, пожалуй, и есть главная цель акции», – рассказала консультант Управления министерства образования Республики Беларусь Лариса Емельянчик.

В прошлом году во время акции «Наши дети» удалось собрать более 700 тысяч долларов.