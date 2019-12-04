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Доктор наук, мать троих сыновей. Что известно о новой замглавы Администрации президента

05.12.2019 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Ольга Чуприс была назначена на должность заместителя главы Администрации президента. В юридических кругах Ольга Ивановна известная личность.

Доктор наук, мать троих сыновей. Что известно о новой замглавы Администрации президента
Она больше 20 лет работает в БГУ, одно время возглавляла кафедру государственного управления, автор более 150 научных работ. Сейчас преподает студентам «государственную службу» и «административное право».

— Об Ольге Ивановне много чего хорошего можно сказать: она профессионал, молодой доктор наук, профессор. Это очень ценно, — рассказывают TUT.BY в Национальном центре законодательства и правовых исследований РБ, с которым Ольга Чуприс сотрудничает несколько лет. — Ольга Ивановна участвовала в научных фундаментальных исследованиях центра. Ее основные научные интересы — административное право, административное управление, госслужба. Из последних работ можно привести в пример — активный участник рабочей группы по разработке нового закона о государственной службе.

Ольга Чуприс, проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ, стала новым заместителем главы Администрации. Как указано на сайте ее родного университета: в 1992 году она закончила юрфак, а затем стала работать в БГУ на разных должностях.

Например, c 2015 года по 2018 заведующей кафедры государственного управления юридического факультета. На которой сейчас преподает «государственную службу» и «административное право».


— Ольга Ивановна грамотный юрист, обладающий хорошими организаторскими качествами. Много занималась вопросами государственного управления, докторскую диссертацию защитила по проблемам государственной службы. Полагаю, что ей легко будет освоиться на новой, весьма ответственной должности. Желаем ей удачи на этом посту, — говорит Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права, бывший генеральный прокурор.

Ольга Чуприс руководитель подгруппы группы экспертов в области права при Администрации президента, член Научно-консультативного совета при Верховном суде. На ее счету более 150 научных работ: «Демократические основы государственной службы», «Ценностный конфликт в государственном управлении» и др.

Буквально на днях, 9 декабря, Ольге Ивановне исполнится 50 лет. Она мама троих сыновей. Один из них старший помощник прокурора Центрального района Минска и по совместительству работает преподавателем в БГУ на юридическом факультете.
 
Теги: Минск
 
 
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Проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Ольга Чуприс была назначена на должность заместителя главы Администрации президента. В юридических...
 
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