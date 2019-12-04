|
Врачи - больше 1500 рублей, учителя - больше 1000 рублей. Сколько зарабатывают медики и учителя
Источник материала: Tut.by
Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году их средние заработки должны
Средняя зарплата бюджетников в октябре составила 894,5 рубля. Это почти на 10 рублей или 1,1% больше, чем в сентябре. Заметнее всего зарплаты бюджетников выросли в Минске — на 24,5 рубля, а меньше всего — в Минской области (на 0,6 рубля). Для сравнения: средняя зарплата по стране в октябре
Уточним, что все суммы в тексте указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).
В здравоохранении средние октябрьские заработки составили почти 925 рублей, в том числе у врачей — 1515 рублей, а у среднего медперсонала — 927 рублей.
Средние заработки врачей выше всего в октябре были в Минской области — 1602 рубля. В этой области в октябре также были самые высокие средние зарплаты у среднего медперсонала — 945 рублей.
В образовании средние октябрьские заработки составляли почти 830 рублей. Учителя в среднем получали 1031 рубль, а профессоры и преподаватели — 1463 рубля.
«Заветную» тысячу рублей получают учителя Брестской, Минской, Гомельской областей и Минска. Заработками больше 1500 рублей могут «похвастаться» профессоры и преподаватели Минской области и Минска.
Как изменились реальные зарплаты бюджетников?
Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в бюджетных организациях в январе-октябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,%, а в октябре по сравнению с сентябрем этого года — на 0,6%. Для сравнения: в сентябре реальные заработки работников бюджетных организаций выросли на 8,4%.по сравнению с августом.
В октябре заметнее всего реальные зарплаты выросли у бюджетников Минска и Витебской области — на 1,8% и 1,2% соответственно.
Какие зарплаты обещают бюджетникам в этом и 2020 годах?
Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников
При этом власти планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80%
В 2020 году средняя зарплата бюджетников в 2020 году должна превысить 920 рублей,
Напомним, с 2020 года для бюджетников
С 2020 года зарплата бюджетников будет состоять из оклада, стимулирующих выплат — надбавок и премий, а также из доплат. «Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено», — поясняли ранее в Минтруда. В ведомстве
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты медиков и педагогов отличаются по регионам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)