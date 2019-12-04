Врачи - больше 1500 рублей, учителя - больше 1000 рублей. Сколько зарабатывают медики и учителя

Источник материала: Tut.by

Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году их средние заработки должны превысить 920 рублей. Медикам, к примеру, в следующем году намерены поднять заработки на 20% (а к 2025-му — и вовсе увеличить в 2 раза, чтобы не уезжали за границу). На прибавку могут также рассчитывать, по заверению властей, работники образования и низкооплачиваемые специалисты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты медиков и педагогов отличаются по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Средняя зарплата бюджетников в октябре составила 894,5 рубля. Это почти на 10 рублей или 1,1% больше, чем в сентябре. Заметнее всего зарплаты бюджетников выросли в Минске — на 24,5 рубля, а меньше всего — в Минской области (на 0,6 рубля). Для сравнения: средняя зарплата по стране в октябре составила 1123 рубля.

Уточним, что все суммы в тексте указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).

В здравоохранении средние октябрьские заработки составили почти 925 рублей, в том числе у врачей — 1515 рублей, а у среднего медперсонала — 927 рублей.

Средние заработки врачей выше всего в октябре были в Минской области — 1602 рубля. В этой области в октябре также были самые высокие средние зарплаты у среднего медперсонала — 945 рублей.

В образовании средние октябрьские заработки составляли почти 830 рублей. Учителя в среднем получали 1031 рубль, а профессоры и преподаватели — 1463 рубля.

«Заветную» тысячу рублей получают учителя Брестской, Минской, Гомельской областей и Минска. Заработками больше 1500 рублей могут «похвастаться» профессоры и преподаватели Минской области и Минска.

Как изменились реальные зарплаты бюджетников?

Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в бюджетных организациях в январе-октябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,%, а в октябре по сравнению с сентябрем этого года — на 0,6%. Для сравнения: в сентябре реальные заработки работников бюджетных организаций выросли на 8,4%.по сравнению с августом.

В октябре заметнее всего реальные зарплаты выросли у бюджетников Минска и Витебской области — на 1,8% и 1,2% соответственно.

Какие зарплаты обещают бюджетникам в этом и 2020 годах?

Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников вырастет в 2019 году до 810 рублей (по итогам января-декабря). При этом в декабре — около 850 рублей, сообщал ранее премьер-министр Сергей Румас.

При этом власти планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80% планировался и предыдущие годы, но сделать это не удалось. К примеру, в 2018 году этот показатель составил 77%.

В 2020 году средняя зарплата бюджетников в 2020 году должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

Напомним, с 2020 года для бюджетников введут новую схему оплаты труда. Главное изменение: тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума. При этом власти обещают, что зарплаты бюджетников не снизятся из-за планируемых изменений.

С 2020 года зарплата бюджетников будет состоять из оклада, стимулирующих выплат — надбавок и премий, а также из доплат. «Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено», — поясняли ранее в Минтруда. В ведомстве отмечали , что при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня зарплат бюджетников.