Источник материала: Новости Волковыска

Александр Лукашенко убрал с поста главы Администрации президента Наталью Кочанову. Ее место займет Игорь Сергеенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент принимал кадровые решения сегодня, 5 декабря 2019 года. Изменения коснулись и Администрации президента. Глава структуры Наталья Кочанова, которая пробыла на этом посту около трех лет, была снята с должности.

Наталья Кочанова, занимавшая этот пост до недавнего времени, будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а ее заместитель Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Новым главой Администрации президента Лукашенко назначил Игоря Сергеенко. Сначала Игорь Сергеенко работал заместителем главы Комитета госбезопасности. На этом месте он трудился с 2013 года. До этого три года Сергеенко возглавлял управление КГБ по Могилевской области.

«Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего – ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете», – объяснил выбор кандидатуры Лукашенко.

Также Лукашенко выбрал и нового заместителя главы Администрации президента. Эту должность займет Ольга Чуприс. Она является проректором БГУ и доктором юридических наук.

Справка: Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области.

В 1984 году окончил с отличием исторический факультет БГУ им. В. И. Ленина.

В 2006 году – Академию управления при президенте.

В 1988 году призван на службу в органы государственной безопасности.

23 февраля 2007 года Указом президента ему присвоено воинское звание генерал-майор.

С 22 января 2010 года возглавлял управление КГБ по Могилёвской области.

С 16 декабря 2013 года – первый заместитель председателя КГБ.