|
Видео белорусского блогера стало одним из самых залайканных в мире
06.12.2019 00:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Google
Фрагмент ролика показан в традиционном видеоотчете YouTube Rewind.
Влад Бумага зарегистрировал канал А4 в 2014 году. Суммарное количество просмотров на его видео достигает 1 миллиарда.
Rewind выходит с 2010 года: в первых видео блогер и певица Ребекка Блэк рассказывала про 10 популярных видео. Последующие выпуски стали выглядеть как музыкальные клипы со множеством блогеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Влад Бумага снова бьет рекорды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)