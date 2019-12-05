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Видео белорусского блогера стало одним из самых залайканных в мире

06.12.2019 00:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Видео белорусского блогера стало одним из самых залайканных в мире
ВК-аккаунт Влада Бумаги

Google опубликовал рейтинг самых популярных видео на YouTube 2019 года. В категорию "Наиболее понравившиеся авторские видео" вошел ролик белорусского блогера Влада Бумаги "Покупаю всё, что ты можешь унести из магазина!". На данный момент видео набрало 12 миллионов просмотров и 2,1 миллиона лайков.

Фрагмент ролика показан в традиционном видеоотчете YouTube Rewind. 

Видео белорусского блогера стало одним из самых залайканных в мире
Кадр из видео YouTube Rewind 2019: For the Record

Влад Бумага зарегистрировал канал А4 в 2014 году. Суммарное количество просмотров на его видео достигает 1 миллиарда.

Rewind выходит с 2010 года: в первых видео блогер и певица Ребекка Блэк рассказывала про 10 популярных видео. Последующие выпуски стали выглядеть как музыкальные клипы со множеством блогеров.

 

 
 
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