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Основные страхи белорусской молодежи – распределение и сокращение отсрочек от службы в армии

06.12.2019 00:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Основные страхи белорусской молодежи – распределение и сокращение отсрочек от службы в армии

По данным исследования, белорусская молодежь основными проблемами для себя сегодня считает распределение после вуза и сокращение отсрочек от службы в армии. При этом она почти не обеспокоена социальным неравенством в стране.

В Минске было презентовано социологическое исследование «Неравенство и мобильность. Образ будущего глазами молодежи», подготовленное Григорием Юдиным, социологом и кандидатом философских наук из России.

Основные выводы исследования, касающиеся молодых людей из Беларуси, говорят о том, что респонденты из нашей страны не ощущают социальное неравенство так остро, как например, воспринимает его молодежь из Украины и России.

«Белорусскую молодежь социальное неравенство, или другими словами, расслоение на богатых и бедных, особо не беспокоит, в отличие от той же российской молодежи, которая считает разрыв между богатыми и бедными величайшей несправедливостью», – отметила общественный деятель, журналистка из России Жанна Немцова.

«Социальное неравенство действительно в Беларуси не так значительно, как в других странах, потому что мы в большинстве своем все бедные», – заметил Виталий Коротыш, руководитель отдела исследований компании «НОВАК», директор агентства «Твое завтра».

«Приведу данные прошлогоднего исследования, в котором говорится, что 80% белорусов денег хватает только на обеспечение своих первичных потребностей, 15% могут откладывать деньги время от времени и лишь 5% делают это регулярно. Считаю, этим все сказано», – заметил преподаватель, основатель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский.

Как считает член Рады Ассоциации белорусских студентов Алана Гебремариам, социальное неравенство в Беларуси есть, однако нет резкого разграничения на богатых и бедных.

«Люди знают, что больше, к примеру, зарабатывают айтишники и еще руководители компаний», – сказал Алана Гебремариам.

Ольшевский в подтверждение того, что неравенство в нашей стране есть, сослался на результаты свежего исследования PISA, которые говорят о том, что ученики из обеспеченных белорусских семей показали результат лучше, чем школьники из бедных.

Все хотят уехать в Минск

Жанна Немцова также обратила внимание, что респонденты из Беларуси при интервью указали на неравенство возможностей между Минском и регионами.

На что Сергей Ольшевский заметил, что последние результаты по централизованному тестированию показывают, что в сельской местности они на 20 балов ниже, чем в Минске. Возможностей поступить у сельских жителей меньше, там нет таких гимназий, как в столице, заметил эксперт.

«Ситуация когда в какой-то деревне физику, к примеру, ведет трудовик, у нас не редки», – рассказал он.

Алана Гебремариам подчеркнула, что действительно большинство молодых людей стремится в Минск, поскольку здесь есть перспективы, концентрация больших предприятий, компаний.

«Есть специальности, которые не распространены в регионах. Хотя это ненормально, когда кадры концентрируются только в столице, поэтом нужны квоты для регионов», – считает она.

Основной страх – распределение

Обязательное распределение и сокращение отсрочек от службы в армию – на сегодня основные страхи белорусской молодежи. Это еще один вывод, который следует из исследования.

«Проблема такая есть, – признал Виталий Коротыш, говоря о распределении. – Однако есть молодые люди, которые им довольны, поскольку это гарантия места работы после окончания вуза.

Сам эксперт к распределению относится негативно. На его взгляд, таким способом не получиться спасти белорусские регионы.

«В глубинку приезжают люди, которые там не задерживаются, они потом уезжают, получается, деревня становится полем для экспериментов», – обозначил проблему он.

Сергей Ольшевский сослался на пример из сферы образования, где уже работает 20% пенсионеров.

«Молодые люди, отработав по распределению, потом уезжают. Сегодня молодежь готова даже компенсировать деньги за годы учебы, только бы не распределяться. О чем это говорит? О том, что данный механизм не работает, а значит, его надо убрать, поскольку он мешает здоровой конкуренции», – сказал он.

Эксперты признали, что данный механизм плох и для работодателя, который зачастую не имеет возможности уволить молодого сотрудника, который ничего не знает, не умеет и ничего не делает принципиально.

Все эксперты согласились с мнением, что распределение для молодых людей сегодня, как армия для мужчин, которую надо любыми способами избежать.

Молодежь аполитична

Еще один из выводов социологов говорит о том, что белорусская молодежь аполитична.

Жанна Немцова обратила внимание на то, что молодые белорусы признаются в том, что у них нет уверенности в том, что они могут поменять политическую систему в стране и на что-то повлиять.

С ней согласилась Алана Гебремариам. По ее словам, даже самую активную молодежь сдерживает отсутствие реальных рычагов влияния на власти: годами не видя в политической системе изменений, люди не верят в их возможность.

Сергей Ольшевский считает, что в стране элементарно не хватает политического просвещения.

«Белорусов этому попросту не учат в школах, как и не учат предпринимательству и многому другому», – резюмировал он.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным исследования, белорусская молодежь основными проблемами для себя сегодня считает распределение после вуза и сокращение отсрочек от службы в армии. При...
 
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