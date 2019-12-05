10 случаев, когда инстаграмеры показали миру фото без ретуши, и подписчики пришли в восторг

У каждой из нас есть друзья, которые прежде чем загрузить фото в инстаграм, будут полчаса его обрабатывать в графических редакторах. Все это говорит об одержимости людей желанием выглядеть идеально, что подкрепляется доступностью технологий. С другой стороны, есть и те, кто не сильно переживает, если получился неидеально на фото, и готов лишний раз напомнить о том, что фотография в инстаграме и реальность — разные вещи. Сайт Boredpanda попросил читателей прислать любимые фото блогеров, моделей и звезд, которые показали свои фото без ретуши или без макияжа, тем самым восхитив поклонников.
«Прекрасна в обоих случаях»
«Одна из моих любимых комиков запостила это фото, и оно многое для меня значит. Да, у кожи есть текстура!»
«Я люблю, люблю, когда знаменитости выкладывают необработанные фото»
«Мой любимый фитнес-тренер. Да, можно получить 150 тысяч подписчиков, не злоупотребляя заблюриванием кожи»
«Та же самая фигура, но разный ракурс»
«Большинство инстаграм-блогеров постит фото, которые сильно отретушированы. Видеть фото художницы, которая перестала фотошопить свою кожу и тело, делает меня намного счастливее».
«Целлюлит существует. Огромный респект этой фитнес-блогеру»
«Сила макияжа»
«Настоящая текстура кожи»
«Всем людям, которые себя чувствуют плохо от инстаграма»