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10 случаев, когда инстаграмеры показали миру фото без ретуши, и подписчики пришли в восторг

06.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У каждой из нас есть друзья, которые прежде чем загрузить фото в инстаграм, будут полчаса его обрабатывать в графических редакторах. Все это говорит об одержимости людей желанием выглядеть идеально, что подкрепляется доступностью технологий. С другой стороны, есть и те, кто не сильно переживает, если получился неидеально на фото, и готов лишний раз напомнить о том, что фотография в инстаграме и реальность — разные вещи. Сайт Boredpanda попросил читателей прислать любимые фото блогеров, моделей и звезд, которые показали свои фото без ретуши или без макияжа, тем самым восхитив поклонников.

«Прекрасна в обоих случаях»


«Одна из моих любимых комиков запостила это фото, и оно многое для меня значит. Да, у кожи есть текстура!»


«Я люблю, люблю, когда знаменитости выкладывают необработанные фото»


«Мой любимый фитнес-тренер. Да, можно получить 150 тысяч подписчиков, не злоупотребляя заблюриванием кожи»


 

«Та же самая фигура, но разный ракурс»


«Большинство инстаграм-блогеров постит фото, которые сильно отретушированы. Видеть фото художницы, которая перестала фотошопить свою кожу и тело, делает меня намного счастливее».


«Целлюлит существует. Огромный респект этой фитнес-блогеру»


«Сила макияжа»


«Настоящая текстура кожи»


«Всем людям, которые себя чувствуют плохо от инстаграма»


 
 
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Сайт Boredpanda попросил читателей прислать любимые фото блогеров, моделей и звезд, которые показали свои фото без ретуши или без макияжа, тем самым восхитив...
 
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