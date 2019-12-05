10 случаев, когда инстаграмеры показали миру фото без ретуши, и подписчики пришли в восторг

Источник материала: Tut.by

У каждой из нас есть друзья, которые прежде чем загрузить фото в инстаграм, будут полчаса его обрабатывать в графических редакторах. Все это говорит об одержимости людей желанием выглядеть идеально, что подкрепляется доступностью технологий. С другой стороны, есть и те, кто не сильно переживает, если получился неидеально на фото, и готов лишний раз напомнить о том, что фотография в инстаграме и реальность — разные вещи. Сайт Boredpanda попросил читателей прислать любимые фото блогеров, моделей и звезд, которые показали свои фото без ретуши или без макияжа, тем самым восхитив поклонников.

«Прекрасна в обоих случаях»





«Одна из моих любимых комиков запостила это фото, и оно многое для меня значит. Да, у кожи есть текстура!»





«Я люблю, люблю, когда знаменитости выкладывают необработанные фото»





«Мой любимый фитнес-тренер. Да, можно получить 150 тысяч подписчиков, не злоупотребляя заблюриванием кожи»





«Та же самая фигура, но разный ракурс»





«Большинство инстаграм-блогеров постит фото, которые сильно отретушированы. Видеть фото художницы, которая перестала фотошопить свою кожу и тело, делает меня намного счастливее».





«Целлюлит существует. Огромный респект этой фитнес-блогеру»





«Сила макияжа»





«Настоящая текстура кожи»





«Всем людям, которые себя чувствуют плохо от инстаграма»



