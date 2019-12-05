Ставки по «длинным» вкладам в валюте падают пять месяцев подряд. И вот сколько можно заработать

В течение пяти месяцев мы наблюдаем за тем, как падают ставки по «длинным» депозитам в иностранной валюте. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com продолжают выбирать самые высокие ставки в каждом из банков.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте самый максимальный процент снижения ставки по безотзывным длинным депозитам составил 0,8% годовых. В среднем банки снижали ставки на 0,5% годовых.
Поднял ставку в данном сегменте лишь Беларусбанк — на 0,2% годовых по вкладу на 2 года.
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,5% годовых (Банк ВТБ (Беларусь) и Цептер Банк), на 3 года — 2,7% годовых (РРБ Банк)
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,7% (-), 2,7%
ВТБ Банк (Беларусь),
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,5% (-0,25%), 2,25%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,4% (-), 2,4%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
1% (-), 1%
Белагропромбанк,
Максимум
2 года
1,5% (-), 1,5%
Белагропромбанк,
Стандарт
3 года
1,5% (-), 1,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
1,3% (+0,2%), 1,5%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,55% (-0,25%), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,5% (-0,5%), 2%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
2,7% (-0,4%), 2,3%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,8% (-0,3%), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,3% / 1,3% (-0,3%), 1% / 1%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
3% (-0,8%), 2,2%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,9% (-), 1,9%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1,5% (-0,5%), 1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал
2 года
3% (-0,75%), 2,25%
Статусбанк,
Бережливые бабки
2 года
1,5% (-), 1,5%
Технобанк,
е-Фурор
2 года
1,8% (-), 1,8%
Франсабанк,
Верный расчет ПЛЮС
2 года
2,4% (-), 2,4%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
3% (-0,5%), 2,5%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
2,7% (-), 2,7%
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей на 2 / 3 года
2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее на 2 / 3 года
2,5% (-0,25%), 2,25%
РРБ Банк,
Европейский на 2 года
2,4% (-), 2,4%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 25 месяцев
1% (-), 1%
Белагропромбанк,
Максимум на 2 года
1,5% (-), 1,5%
Белагропромбанк,
Стандарт на 3 года
1,5% (-), 1,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд на 2 года
1,3% (+0,2%), 1,5%
Беларусбанк,
Классик на 3 года
1,55% (-0,25%), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 2 года
2,5% (-0,5%), 2%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP на 25 месяцев
2,7% (-0,4%), 2,3%
Белгазпромбанк,
Стабильный на 3 года
1,8% (-0,3%), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2 / 3 года
1,3% / 1,3% (-0,3%), 1% / 1%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит на 2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение на 2 года
3% (-0,8%), 2,2%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс на 2 года
1,9% (-), 1,9%
Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
1,5% (-0,5%), 1%
МТБанк,
Актуальный на 2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал на 2 года
3% (-0,75%), 2,25%
Статусбанк,
Бережливые бабки на 2 года
1,5% (-), 1,5%
Технобанк,
е-Фурор на 2 года
1,8% (-), 1,8%
Франсабанк,
Верный расчет ПЛЮС на 2 года
2,4% (-), 2,4%
Цептербанк,
Цептер Соната на 2 года
3% (-0,5%), 2,5%
Вклады в евро
Традиционно сегмент евро отличается от доллара своим относительным спокойствием. 1,6% годовых — максимальный размер снижения ставки в сегменте евро. У остальных ставки снизились не более чем на 1% годовых.
К сожалению, ставки в этом сегменте никто не поднял.
Самая высокая ставка среди депозитов в евро на данный момент на 2 года — 2% годовых (Франсабанк), на 3 года — 1,5% годовых (РРБ Банк).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% (-), 1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Максимум плюс
2 года
0,6% (-), 0,6%
Белагропромбанк,
Стандарт
3 года
0,6% (-), 0,6%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
1,55% (-), 1,55%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,3% (-), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1% (-0,2%), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (-), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,1% (-1,6%), 0,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,4% (-), 1,4%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
0,1% (-0,9%), 0,01%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал
2 года
1,75% (-0,5%), 1,25%
РРБ,
Европейский
2 года
1% (-), 1%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Статусбанк,
Бережливые бабки
2 года
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,0% (-), 2,0%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
2% (-0,5%), 1,5%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее на 2 / 3 года
1% (-), 1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Максимум плюс на 2 года
0,6% (-), 0,6%
Белагропромбанк,
Стандарт на 3 года
0,6% (-), 0,6%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд на 2 года
1,55% (-), 1,55%
Беларусбанк,
Классик на 3 года
1,3% (-), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 2 года
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP на 25 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный на 3 года
1% (-0,2%), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2 / 3 года
0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 751−1000 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Профит на 2 года
1,2% (-), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение на 2 года
2,1% (-1,6%), 0,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей на 2 / 3 года
0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс на 2 года
1,4% (-), 1,4%
Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
0,1% (-0,9%), 0,01%
МТБанк,
Актуальный на 2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал на 2 года
1,75% (-0,5%), 1,25%
РРБ,
Европейский на 2 года
1% (-), 1%
РРБ,
36 месяцев безотзывный
1,5% (-), 1,5%
Статусбанк,
Бережливые бабки на 2 года
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
е-Удача на 2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
2,0% (-), 2,0%
Цептербанк,
Цептер Соната на 2 года
2% (-0,5%), 1,5%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок в среднем на 0,5−2%% годовых.
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 7,5% годовых (Паритебанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
7% (-0,5%), 6,5%
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей
2 / 3 года
5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%
РРБ Банк,
Безотзывный на 795 дней
2 года
6,5% (-), 6,5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
5,6% (-), 5,6%
Белагропромбанк,
Максимум
2 года
6% (-), 6%
Белагропромбанк,
Стандарт
3 года
5,5% (-), 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
7% (-), 7%
Беларусбанк,
Классик
3 года
4% (-), 4%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
7% (-), 7%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
6,5% (-0,6%), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,5% (-), 5,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
7% (-), 7%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
7% (-2%), 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
4% (-), 4%
Паритетбанк,
Капитал
2 года
7,5% (-), 7,5%
Статусбанк,
Бережливые бабки
2 года
5% (-1%), 4%
Технобанк,
Новый
2 года
6% (-), 6%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
6,0% (-), 6,0%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее на 24 месяца
7% (-0,5%), 6,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей на 2 / 3 года
5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%
РРБ,
Безотзывный на 795 дней на 2 года
6,5% (-), 6,5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 25 месяцев
5,6% (-), 5,6%
Белагропромбанк,
Максимум на 2 года
6% (-), 6%
Белагропромбанк,
Стандарт на 3 года
5,5% (-), 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд на 2 года
7% (-), 7%
Беларусбанк,
Классик на 3 года
4% (-), 4%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 2 года
7% (-), 7%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP на 25 месяцев
6,5% (-0,6%), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2 / 3 года
6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 501−1000 дней
5,5% (-), 5,5%
БТА Банк,
БТА Профит на 2 года
7% (-), 7%
Банк Решение,
Формула успеха на 2 года
7% (-2%), 5%
Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
4% (-), 4%
Паритетбанк,
Капитал на 2 года
7,5% (-), 7,5%
Статусбанк,
Бережливые бабки на 2 года
5% (-1%), 4%
Технобанк,
Новый на 2 года
6% (-), 6%
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
6,0% (-), 6,0%
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