Ставки по «длинным» вкладам в валюте падают пять месяцев подряд. И вот сколько можно заработать

Источник материала: Tut.by

В течение пяти месяцев мы наблюдаем за тем, как падают ставки по «длинным» депозитам в иностранной валюте. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com продолжают выбирать самые высокие ставки в каждом из банков.



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Вклады в долларах

В долларовом сегменте самый максимальный процент снижения ставки по безотзывным длинным депозитам составил 0,8% годовых. В среднем банки снижали ставки на 0,5% годовых.

Поднял ставку в данном сегменте лишь Беларусбанк — на 0,2% годовых по вкладу на 2 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,5% годовых (Банк ВТБ (Беларусь) и Цептер Банк), на 3 года — 2,7% годовых (РРБ Банк)

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 2,7% (-), 2,7% ВТБ Банк (Беларусь), Окно возможностей 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6% Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2,5% (-0,25%), 2,25% РРБ Банк, Европейский 2 года 2,4% (-), 2,4% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 1% (-), 1% Белагропромбанк, Максимум 2 года 1,5% (-), 1,5% Белагропромбанк, Стандарт 3 года 1,5% (-), 1,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 1,3% (+0,2%), 1,5% Беларусбанк, Классик 3 года 1,55% (-0,25%), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 2,5% (-0,5%), 2% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 2,7% (-0,4%), 2,3% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,8% (-0,3%), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1,3% / 1,3% (-0,3%), 1% / 1% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 2,3% (-), 2,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 3% (-0,8%), 2,2% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,9% (-), 1,9% Дабрабыт, Шчодры 2 года 1,5% (-0,5%), 1% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал 2 года 3% (-0,75%), 2,25% Статусбанк, Бережливые бабки 2 года 1,5% (-), 1,5% Технобанк, е-Фурор 2 года 1,8% (-), 1,8% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС 2 года 2,4% (-), 2,4% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 3% (-0,5%), 2,5%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 2,7% (-), 2,7% Банк ВТБ (Беларусь), Окно возможностей на 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6% Белорусский народный банк, Лучшее будущее на 2 / 3 года 2,5% (-0,25%), 2,25% РРБ Банк, Европейский на 2 года 2,4% (-), 2,4% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 25 месяцев 1% (-), 1% Белагропромбанк, Максимум на 2 года 1,5% (-), 1,5% Белагропромбанк, Стандарт на 3 года 1,5% (-), 1,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд на 2 года 1,3% (+0,2%), 1,5% Беларусбанк, Классик на 3 года 1,55% (-0,25%), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный на 2 года 2,5% (-0,5%), 2% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP на 25 месяцев 2,7% (-0,4%), 2,3% Белгазпромбанк, Стабильный на 3 года 1,8% (-0,3%), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор на 2 / 3 года 1,3% / 1,3% (-0,3%), 1% / 1% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит на 2 года 2,3% (-), 2,3% Банк Решение, Online-решение на 2 года 3% (-0,8%), 2,2% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс на 2 года 1,9% (-), 1,9% Дабрабыт, Шчодры на 2 года 1,5% (-0,5%), 1% МТБанк, Актуальный на 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал на 2 года 3% (-0,75%), 2,25% Статусбанк, Бережливые бабки на 2 года 1,5% (-), 1,5% Технобанк, е-Фурор на 2 года 1,8% (-), 1,8% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС на 2 года 2,4% (-), 2,4% Цептербанк, Цептер Соната на 2 года 3% (-0,5%), 2,5%

Вклады в евро

Традиционно сегмент евро отличается от доллара своим относительным спокойствием. 1,6% годовых — максимальный размер снижения ставки в сегменте евро. У остальных ставки снизились не более чем на 1% годовых.

К сожалению, ставки в этом сегменте никто не поднял.

Самая высокая ставка среди депозитов в евро на данный момент на 2 года — 2% годовых (Франсабанк), на 3 года — 1,5% годовых (РРБ Банк).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% (-), 1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Максимум плюс 2 года 0,6% (-), 0,6% Белагропромбанк, Стандарт 3 года 0,6% (-), 0,6% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 1,55% (-), 1,55% Беларусбанк, Классик 3 года 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,2% (-), 1,2% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1% (-0,2%), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 2,1% (-1,6%), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,4% (-), 1,4% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,1% (-0,9%), 0,01% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал 2 года 1,75% (-0,5%), 1,25% РРБ, Европейский 2 года 1% (-), 1% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1,5% (-), 1,5% Статусбанк, Бережливые бабки 2 года 0,5% (-), 0,5% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 2,0% (-), 2,0% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 2% (-0,5%), 1,5%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее на 2 / 3 года 1% (-), 1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Максимум плюс на 2 года 0,6% (-), 0,6% Белагропромбанк, Стандарт на 3 года 0,6% (-), 0,6% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд на 2 года 1,55% (-), 1,55% Беларусбанк, Классик на 3 года 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный на 2 года 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP на 25 месяцев 1,2% (-), 1,2% Белгазпромбанк, Стабильный на 3 года 1% (-0,2%), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор на 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 751−1000 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Профит на 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение на 2 года 2,1% (-1,6%), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей на 2 / 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс на 2 года 1,4% (-), 1,4% Дабрабыт, Шчодры на 2 года 0,1% (-0,9%), 0,01% МТБанк, Актуальный на 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал на 2 года 1,75% (-0,5%), 1,25% РРБ, Европейский на 2 года 1% (-), 1% РРБ, 36 месяцев безотзывный 1,5% (-), 1,5% Статусбанк, Бережливые бабки на 2 года 0,5% (-), 0,5% Технобанк, е-Удача на 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет на 2 года 2,0% (-), 2,0% Цептербанк, Цептер Соната на 2 года 2% (-0,5%), 1,5%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок в среднем на 0,5−2%% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 7,5% годовых (Паритебанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 7% (-0,5%), 6,5% Банк ВТБ (Беларусь), Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ Банк, Безотзывный на 795 дней 2 года 6,5% (-), 6,5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 5,6% (-), 5,6% Белагропромбанк, Максимум 2 года 6% (-), 6% Белагропромбанк, Стандарт 3 года 5,5% (-), 5,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 7% (-), 7% Беларусбанк, Классик 3 года 4% (-), 4% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 7% (-), 7% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 6,5% (-0,6%), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 7% (-), 7% Банк Решение, Формула успеха 2 года 7% (-2%), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Паритетбанк, Капитал 2 года 7,5% (-), 7,5% Статусбанк, Бережливые бабки 2 года 5% (-1%), 4% Технобанк, Новый 2 года 6% (-), 6% Франсабанк, Верный расчет 2 года 6,0% (-), 6,0%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее на 24 месяца 7% (-0,5%), 6,5% ВТБ Банк, Окно возможностей на 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ, Безотзывный на 795 дней на 2 года 6,5% (-), 6,5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 25 месяцев 5,6% (-), 5,6% Белагропромбанк, Максимум на 2 года 6% (-), 6% Белагропромбанк, Стандарт на 3 года 5,5% (-), 5,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд на 2 года 7% (-), 7% Беларусбанк, Классик на 3 года 4% (-), 4% Банк БелВЭБ, Персональный на 2 года 7% (-), 7% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP на 25 месяцев 6,5% (-0,6%), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор на 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит на 2 года 7% (-), 7% Банк Решение, Формула успеха на 2 года 7% (-2%), 5% Дабрабыт, Шчодры на 2 года 4% (-), 4% Паритетбанк, Капитал на 2 года 7,5% (-), 7,5% Статусбанк, Бережливые бабки на 2 года 5% (-1%), 4% Технобанк, Новый на 2 года 6% (-), 6% Франсабанк, Верный расчет на 2 года 6,0% (-), 6,0%

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