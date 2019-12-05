﻿ Ставки по «длинным» вкладам в валюте падают пять месяцев подряд. И вот сколько можно заработать. 21.by
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Ставки по «длинным» вкладам в валюте падают пять месяцев подряд. И вот сколько можно заработать

06.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В течение пяти месяцев мы наблюдаем за тем, как падают ставки по «длинным» депозитам в иностранной валюте. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com продолжают выбирать самые высокие ставки в каждом из банков.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

В долларовом сегменте самый максимальный процент снижения ставки по безотзывным длинным депозитам составил 0,8% годовых. В среднем банки снижали ставки на 0,5% годовых.

Поднял ставку в данном сегменте лишь Беларусбанк — на 0,2% годовых по вкладу на 2 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,5% годовых (Банк ВТБ (Беларусь) и Цептер Банк), на 3 года — 2,7% годовых (РРБ Банк)

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 3 года 2,7% (-), 2,7%

ВТБ Банк (Беларусь),

Окно возможностей

 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,5% (-0,25%), 2,25%

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 2,4% (-), 2,4%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

1% (-), 1%

Белагропромбанк,

Максимум

2 года

1,5% (-), 1,5%

Белагропромбанк,

Стандарт

3 года

1,5% (-), 1,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

1,3% (+0,2%), 1,5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,55% (-0,25%), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

2,5% (-0,5%), 2%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

2,7% (-0,4%), 2,3%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,8% (-0,3%), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1,3% / 1,3% (-0,3%), 1% / 1%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

3% (-0,8%), 2,2%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,9% (-), 1,9%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

1,5% (-0,5%), 1%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

3% (-0,75%), 2,25%

Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года

1,5% (-), 1,5%

Технобанк,

е-Фурор

2 года

1,8% (-), 1,8%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,4% (-), 2,4%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

3% (-0,5%), 2,5%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 2,7% (-), 2,7%

Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей на 2 / 3 года

 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее на 2 / 3 года

 2,5% (-0,25%), 2,25%

РРБ Банк,

Европейский на 2 года

 2,4% (-), 2,4%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 25 месяцев

1% (-), 1%

Белагропромбанк,

Максимум на 2 года

1,5% (-), 1,5%

Белагропромбанк,

Стандарт на 3 года

1,5% (-), 1,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд на 2 года

1,3% (+0,2%), 1,5%

Беларусбанк,

Классик на 3 года

1,55% (-0,25%), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 2 года

2,5% (-0,5%), 2%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP на 25 месяцев

2,7% (-0,4%), 2,3%

Белгазпромбанк,

Стабильный на 3 года

1,8% (-0,3%), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2 / 3 года

1,3% / 1,3% (-0,3%), 1% / 1%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит на 2 года

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение на 2 года

3% (-0,8%), 2,2%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс на 2 года

1,9% (-), 1,9%

Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

1,5% (-0,5%), 1%

МТБанк,

Актуальный на 2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал на 2 года

3% (-0,75%), 2,25%

Статусбанк,

Бережливые бабки на 2 года

1,5% (-), 1,5%

Технобанк,

е-Фурор на 2 года

1,8% (-), 1,8%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС на 2 года

2,4% (-), 2,4%

Цептербанк,

Цептер Соната на 2 года

3% (-0,5%), 2,5%

Вклады в евро

Традиционно сегмент евро отличается от доллара своим относительным спокойствием. 1,6% годовых — максимальный размер снижения ставки в сегменте евро. У остальных ставки снизились не более чем на 1% годовых.

К сожалению, ставки в этом сегменте никто не поднял.

Самая высокая ставка среди депозитов в евро на данный момент на 2 года — 2% годовых (Франсабанк), на 3 года — 1,5% годовых (РРБ Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% (-), 1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Максимум плюс

2 года

0,6% (-), 0,6%

Белагропромбанк,

Стандарт

3 года

0,6% (-), 0,6%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

1,55% (-), 1,55%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1% (-0,2%), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2,1% (-1,6%), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

2 / 3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,4% (-), 1,4%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,1% (-0,9%), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

1,75% (-0,5%), 1,25%

РРБ,

Европейский

2 года

1% (-), 1%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

2,0% (-), 2,0%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

2% (-0,5%), 1,5%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее на 2 / 3 года

 1% (-), 1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Максимум плюс на 2 года

0,6% (-), 0,6%

Белагропромбанк,

Стандарт на 3 года

0,6% (-), 0,6%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд на 2 года

1,55% (-), 1,55%

Беларусбанк,

Классик на 3 года

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 2 года

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP на 25 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Белгазпромбанк,

Стабильный на 3 года

1% (-0,2%), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2 / 3 года

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 751−1000 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит на 2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение на 2 года

2,1% (-1,6%), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей на 2 / 3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс на 2 года

1,4% (-), 1,4%

Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

0,1% (-0,9%), 0,01%

МТБанк,

Актуальный на 2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал на 2 года

1,75% (-0,5%), 1,25%

РРБ,

Европейский на 2 года

1% (-), 1%

РРБ,

36 месяцев безотзывный

1,5% (-), 1,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки на 2 года

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

е-Удача на 2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

2,0% (-), 2,0%

Цептербанк,

Цептер Соната на 2 года

2% (-0,5%), 1,5%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок в среднем на 0,5−2%% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 7,5% годовых (Паритебанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 7% (-0,5%), 6,5%

Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ Банк,

Безотзывный на 795 дней

 2 года 6,5% (-), 6,5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

5,6% (-), 5,6%

Белагропромбанк,

Максимум

2 года

6% (-), 6%

Белагропромбанк,

Стандарт

3 года

5,5% (-), 5,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

7% (-), 7%

Беларусбанк,

Классик

3 года

4% (-), 4%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

7% (-), 7%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

6,5% (-0,6%), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

7% (-), 7%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

7% (-2%), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

7,5% (-), 7,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года

5% (-1%), 4%

Технобанк,

Новый

2 года

6% (-), 6%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

6,0% (-), 6,0%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее на 24 месяца

 7% (-0,5%), 6,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей на 2 / 3 года

 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ,

Безотзывный на 795 дней на 2 года

 6,5% (-), 6,5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 25 месяцев

5,6% (-), 5,6%

Белагропромбанк,

Максимум на 2 года

6% (-), 6%

Белагропромбанк,

Стандарт на 3 года

5,5% (-), 5,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд на 2 года

7% (-), 7%

Беларусбанк,

Классик на 3 года

4% (-), 4%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 2 года

7% (-), 7%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP на 25 месяцев

6,5% (-0,6%), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит на 2 года

7% (-), 7%

Банк Решение,

Формула успеха на 2 года

7% (-2%), 5%

Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

4% (-), 4%

Паритетбанк,

Капитал на 2 года

7,5% (-), 7,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки на 2 года

5% (-1%), 4%

Технобанк,

Новый на 2 года

6% (-), 6%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

6,0% (-), 6,0%

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