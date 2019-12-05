Манчестерское дерби, «зубры» против супер-ЦСКА и бой жизни для Энтони Джошуа. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый предрекает любимой команде в матче против «Манчестер Сити» в лучшем случае ничью, а спортивный журналист Кирилл Клименков не видит возможности для победы минского «Динамо» над ЦСКА. Боец Академии ММА Виктор Макаренко выражает респект Энди Руису-младшему, который не какой-нибудь «проходимец из бара или подворотни», а чемпион мира. И все же Макаренко полагает, что Руис уступит Энтони Джошуа в поединке-реванше.

Чалый: Больно признавать, что «МЮ» плохо себя чувствовал без Мактоминея. Кто это такой, казалось бы? И тем не менее

Кто: Сергей Чалый, автор проекта «Экономика на пальцах» на TUT.BY.

Пять последних ставок: не прошла , не прошла , прошла , прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 7 декабря.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мой любимый «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в разобранном состоянии, — признается Сергей. — Раздумывая над ставкой на матч «МЮ» против «Сити», нашел такую, которая в большей степени против «красных дьяволов». Вот такая подстраховка, чтобы получить удовольствие либо в случае положительного для «МЮ» результата, либо компенсировать разочарование исходом.

Для «Юнайтед» встреча с «Сити» — это шахматный поединок, так как им прекрасно известны возможности соперника. Вот и я посмотрел, как «Сити» провел матч с «Бернли».

Знаете, что заметил? В «Сити» сильно упростили игру. Креатив куда-то подевался. «Горожане» все больше сидят в позиционной атаке, растягивают оборону оппонента по ширине поля за счет быстрой работы флангов. Против большинства команд барселонская манера «Сити» все еще эффективна, но, думаю, Пеп Гвардиола достиг предела с этой командой. Упрощение игры — предвестник заката.

«Юнайтед» в его нынешнем виде умеет играть с большими клубами, что показал матч против «Ливерпуля». В нем мерсисайдцы потеряли очки — 1:1. И, скорее всего, высокие края полузащиты «Юнайтед» точно так же не дадут развернуться фланговым футболистам «Сити».

Читать прогноз дальше Больно признавать, что «Манчестер Юнайтед» плохо себя чувствовал без Скотта Мактоминея в полузащите. Кто это такой, казалось бы? И тем не менее с возвращением в строй Мактоминея мы можем нормально сыграть с расстановкой 4−3−1−2. Форвард Маркус Рашфорд расцвел, так что с ним мы можем поймать какой-то шанс впереди. Когда-то Жозе Моуриньо назвал Рашфорда наивным мальчиком, который теряется на поле, но посмотрите, какую важную роль он сыграл в недавней победе «Юнайтед» над новой командой Жозе — гол и реализованный пенальти в матче с «Тоттенхэмом» (2:1).

Француз Поль Погба, полузащитник «Манчестер Юнайтед», перед матчем с Беларусью в отборе на ЧМ-2018. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Поль Погба? Его не интересует ничего, только он сам. Ему плевать на любой клуб, за который он выступал. И то, что сейчас он сидит на скамейке, правильно. Хотя именно француз забил два гола в последнем матче, в котором «МЮ» брал верх над «Сити». Это было в апреле 2018 года. Матч «Юнайтед» и «Сити» сегодня — это не турнирное соперничество, а битва за звание главной команды Манчестера. Скорее всего, мы проиграем, но будем стремиться к ничьей. Забить дважды «Сити» «МЮ» будет крайне сложно, а вот на 1:1 мы еще способны. Ставлю на тотал матча — 2−3 гола.

Клименков: На днях ЦСКА подписал из НХЛ Марио Кемпе. Теперь это настоящая машина по зарабатыванию очков

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: прошла , прошла , не прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — ЦСКА, который пройдет 8 декабря.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Минское «Динамо» продолжает обитать на дне турнирной таблицы КХЛ, и, увы, веры в возрождение «зубров» все меньше, — полагает Кирилл. — Если раньше минчане уступали в борьбе, показывая яркий хоккей, то последний выезд наглядно показал, что команда Крэйга Вудкрофта находится в глубоком кризисе.

К сожалению, не дали эффекта меры, которые Крэйг предпринял во время международной паузы. Для пробуждения вратаря Юнаса Энрота клуб подписал Дэнни Тэйлора. Сначала швед действительно почуял опасность конкуренции, но когда оказалось, что сменщик находится в отвратительной форме, снова захандрил. Игра Юнаса все еще далека от уровня двух предыдущих сезонов.

Форварда Шейна Принса выставили на драфт отказов, и это подействовало отрезвляюще ровно на один матч, когда американец отметился двумя результативными передачами. В следующих девяти играх будущий хоккеист сборной Беларуси набрал всего очко при показателе полезности «-10». Раньше Шейну не хватало стабильности. Теперь это его отличительное качество: Принс стабильно плох.

Назначение Андрея Костицына капитаном тоже никаких плодов не принесло. Ветеран «Динамо» в лучшем случае выступает на том же уровне, что и до паузы.

Сейчас отставание «Динамо» от зоны плей-офф составляет 13 очков, при этом вторая половина сезона обещает быть тяжелее первой. Хотя бы потому, что минчане еще не играли с двумя армейскими клубами. С действующим чемпионом КХЛ — ЦСКА — еще нужно провести четыре игры. Первая — уже в это воскресенье.

Читать прогноз дальше Команда Игоря Никитина выглядит самым стабильным клубом лиги. «Красно-синие» уверенно набирают очки, выступая почти без спадов. У них нет ни одной слабой линии. Место в воротах занимают Илья Сорокин и Ларс Юханссон. Статистика обоих запредельная: 93,4 и 92,7 процентов отраженных бросков при средней пропускаемости в 1,5 шайбы за матч. В защите безукоризненно смотрятся Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Ларс Дальбек, Мэт Робинсон, Алексей Марченко. В нападении лучший нападающий КХЛ Кирилл Капризов, забивные Линден Вей, Михаил Григоренко, Иржи Секач, Антон Слепышев, Константин Окулов, Максим Шалунов, а также рабочие оборонительные форварды — Сергей Андронов, Сергей Калинин, Иван Телегин. Мало того что у команды и так нет ни одного слабого места, так на днях ЦСКА подписал из НХЛ шведа Марио Кемпе. Теперь это настоящая машина по зарабатыванию очков.

ЦСКА нынче хорош, и вряд ли имнское «Динамо» сможет навязать контригру «армейцам». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Cложно поверить, что минчане наберут в матче с ЦСКА хотя бы очко. Коэффициенты на «армейцев» обвалились в последние дни, поэтому найти что-то достойное — проблема. Предложу ставку на победу ЦСКА через «-2». Это значит, что в случае выигрыша с разницей в три и более шайбы, ваша ставка сыграет. Если будет разница в два гола, вам вернут деньги. Если же разница будет в одну шайбу или минчане наберут очки, то ставка проиграет, но мы порадуемся за «зубров».

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон Победа ЦСКА с разницей более двух шайб Коэффициент — 1,91



Макаренко: Просто проходимец из бара или подворотни, хоть Руис и выглядит так, не может стать чемпионом мира

Кто: Виктор Макаренко, боец команды «Академия ММА».

Ставит (впервые) на боксерский поединок-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа. Встреча пройдет 8 декабря.



Фото из личного архива Виктора Макаренко

— Предполагал, что букмекеры оценят вероятность победы британца Энтони Джошуа в предстоящем поединке коэффициентом 1,3, что оказалось очень близко к правде — 1,44, — отмечает Виктор. — На мой взгляд, соотношение сил в процентах должно выглядеть так — 70 на 30 в пользу Джошуа. И те 30 процентов, которые я отдал Энди Руису, — психологическое преимущество, которое после нокаута для Джошуа в первой встрече бойцов 1 июня перешло к американцу.

Бои Джошуа против Руиса и украинца Владимира Кличко, которого Энтони победил в одиннадцатом раунде техническим нокаутом, просто нельзя сравнивать. Во втором случае Энтони хорошо двигался, дышал, а в первом — не было ничего. Возможно, причина в недооценке соперника. «Ай, ну что там? Выйду, подерусь с этим толстым, которого дали на замену», — вероятно, думал Энтони.

Кроме того, в процессе подготовки к первому бою с Руисом Энтони оказался в нокауте во время спарринг-сессии. Видимо, не успел восстановиться, оттого и пострадал в титульном бою — потерял чемпионские пояса.

Поражение Джошуа не должно было произойти, но и победу Руиса я бы не назвал случайной. Понятно, что, если мы берем математические расклады, тактическую и физическую подготовку, Джошуа наголову сильнее Руиса. Но важен также и характер. У мексиканца он есть. Он прет напролом и ничего не боится. И вот, сколько хайпа словил! Деньги хорошие заработал. Попал в историю как первый чемпион в супертяжелом весе мексиканского происхождения.

Читать прогноз дальше «Эта маленькая жирная свинья уничтожила все пончики в Калифорнии», — так отозвался о Руисе Тайсон Фьюри, экс-чемпион мира в супертяжелом весе. Что сказать? Трэш-ток, а не мнение. Это сейчас модно. Думаю, Руис отнесся к словам Тайсона спокойно. Фьюри всегда так общается. Я воспринимаю Руиса всерьез. Он — чемпион в уважаемом виде спорта. Просто проходимец из бара или подворотни, хоть Руис и выглядит так, не может стать чемпионом мира. Рой Нельсон из смешанных единоборств выглядит еще хуже, чем Руис. Так вот Рой однажды сказал: «Необязательно выглядеть, как спортсмен. Достаточно им быть». Словно это про Руиса. У него очень быстрые руки и ноги. И какая разница, как он выглядит?

Иллюстративное фото: пояс чемпиона мира по версии WBA (2018−2019) Кирилла Релиха. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Если Энтони справится в схватке-реванше с давлением, то сделает заявку на то, чтобы однажды его назвали великим чемпионом. Еще раз: не победа над Руисом сделает Джошуа великим, а преодоление страхов. Многие чемпионы терпели поражения. Даже Мухаммед Али. Джошуа признался, что победа над Руисом даст ему ощущение «а теперь пошли все к черту». Смешно. А если нет, что он сделает? Улетит с этой планеты? Думаю, поражение сулит ему большие проблемы в карьере. Да и по жизни тоже. Определиться со ставкой нелегко. Первые два-три раунда должны уйти у боксеров на разведку. Думаю, Руис побывает в нокдауне, а поединок завершится единогласным решением судей в пользу Джошуа. Такой итог — комплимент Руису.

Бокс Джошуа победит Руиса единогласным решением судей Коэффициент — 6,00



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