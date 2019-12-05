ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генподрядчика строительства нового комплекса в "Гродно Азот" определят до конца года

06.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Генерального подрядчика строительства нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" определят до конца года. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс идет. Есть несколько претендентов - компаний из Италии и Китая. Ожидаем, что до конца года будет объявлен победитель конкурса, который уже в 2020 году сможет приступить к строительству", - рассказал Владимир Кравцов.

Стоимость проекта - около $1,2 млрд. Ввод нового азотного комплекса позволит увеличить производство азотных удобрений более чем в 1,5 раза. При этом их себестоимость будет существенно снижена. "Новый комплекс - практически новый завод. Однако существующее производство будет функционировать. Там продолжается реализация инвестиционных проектов", - рассказал Владимир Кравцов.

Он подчеркнул, что в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в других сферах. Например, активно развивается деревообработка. Производство мебели с иностранным капиталом создается в Сморгони, крупное деревообратывающее предприятие появится в Свислочском районе, пеллетные заводы откроют в Новогрудке и Сморгони. На стадии реализации крупные проекты в сфере торговли и услуг, а также перерабатывающей промышленности.

БелТА.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генерального подрядчика строительства нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" определят до конца года. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Манчестерское дерби, «зубры» против супер-ЦСКА и бой жизни для Энтони Джошуа. Наши прогнозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика