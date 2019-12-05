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Реконструкция трассы М7 и пункта пропуска "Каменный Лог" стартует в 2020 году

06.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В 2020 году начнется реконструкция трассы М7 и расположенного на ней пункта пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Трасса М7 связывает Минск с белорусско-литовской границей. Большая часть магистрали проходит по территории Гродненской области.

Реконструкция трассы М7 и пункта пропуска &quot;Каменный Лог&quot; стартует в 2020 году

"Все вопросы уже решены. Определены и источники финансирования. Стоимость проекта около $100 млн. Одновременно планируется реконструкция одного из самых загруженных пунктов пропуска "Каменного Лога". Регион получит еще одну современную и безопасную трассу", - отметил Владимир Кравцов. Он напомнил, что в этом году после реконструкции была запущена трасса М6 Минск - Гродно, на всем протяжении ставшая четырехполосной.

"В центре внимания и местные дороги региона. В каждом районе есть планы по ремонту дорог. Все они выполняются", - отметил Владимир Кравцов. В области активно работают над развитием придорожного сервиса: появляются новые многофункциональные комплексы, вдоль самых загруженных трасс модернизируются автозаправочные станции.

Реконструкция трассы М7 и пункта пропуска &quot;Каменный Лог&quot; стартует в 2020 году

В областном центре началось строительство еще одной городской магистрали от улицы Южной в район трассы М6 и ОАО "Гродно Азот" с реконструкцией под автомобильный неиспользуемого ранее железнодорожного моста через Неман. Транспорт там пустят, как ожидается, в 2021 году.

Владимир Кравцов отметил, что в регионе продолжается реализация инвестиционных проектов в сфере логистики. Области необходимо активнее использовать свое выгодное географическое положение, транзитный потенциал. В частности, сразу несколько логистических комплексов и терминалов планируется создать в Свислочском районе. В пункте пропуска "Брузги" планируется внедрить так называемую электронную очередь. Аналогичные проекты запланированы и в других пунктах пропуска, на подъезде к которым будут создавать инфраструктуру для оказания всего комплекса транспортных услуг.

БелТА.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В 2020 году начнется реконструкция трассы М7 и расположенного на ней пункта пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Об этом сегодня на...
 
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