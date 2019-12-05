700 килограммов черной икры из Беларуси не пропустили в Россию

Источник материала: Ежедневник



фото:fsvps.ru

Партия икры осетровых рыб, согласно документам, была выработана итальянским предприятием. Отправителем значилось могилевское ООО, получателем – индивидуальный предприниматель из Астрахани.

Во время досмотра в пункте пропуска «Красная горка» на границе Беларуси и России инспекторы Россельхознадзора установили, что на части банок с икрой отсутствует маркировка с указанием производителя, дат выработки, сроков годности. Кроме того, адрес итальянского предприятия-производителя, указанного белорусской ветеринарной службой, не соответствовал адресу предприятия, указанному в реестре предприятий третьих стран, имеющих право поставок на территорию Таможенного Союза.

Также было установлено, что астраханский получатель икры ИП Каширская (предприятие оптовой торговли) по указанному в сопроводительных документах адресу не расположено.

После проведения проверочных мероприятий икра была возвращена белорусскому отправителю – ООО От продукции были отобраны пробы и направлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Брянская МВЛ» для проведения исследований на показатели качества и безопасности, а также определения соответствия видовой принадлежности.

После завершения всех проверочных мероприятий икра возвращена белорусскому отправителю ООО «Акварезерв» в Могилев.