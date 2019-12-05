Облом! 31 декабря выходным не будет! Фееричное объяснение Румаса

Об этом сообщил 6 декабря журналистам премьер-министр Республики Беларусь





Минск-новости . — Зато 2 января будем отдыхать". "Правительство не сделает 31 декабря выходным днем, так как это связано с работой многих промышленных предприятий и другими причинами",— цитирует Румаса агентство. — Зато 2 января будем отдыхать".





Правда, напомним, это не будет официальным выходным - этот день белорусам придется отработать.





Поражает также объяснение Румаса, почему власти не захотели делать 31 декабря выходным днем.

большинство опрошенных коллективов не хотели лишаться рабочего дня 31 декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом", - цитирует Румаса tut.by "Я не знаю, как в ваших коллективах, но", - цитирует Румаса









Заметим, что у белорусов и так почти меньше всех праздников в мире, более того, в 2020 году многие праздники выпадают на выходные дни, но поскольку переноса на рабочий день в Беларуси не практикуется, власти лишили нас 3 дополнительных дней отдыха.

И вот еще и с Новым годом такой облом - пашите, дорогие белорусы, на благо вашей власти!