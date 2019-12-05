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Облом! 31 декабря выходным не будет! Фееричное объяснение Румаса
Источник материала: Партизан
Власти отказались расщедриться на знаковый выходной для белорусов - 31 декабря будем работать!
Об этом сообщил 6 декабря журналистам премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас
"Правительство не сделает 31 декабря выходным днем, так как это связано с работой многих промышленных предприятий и другими причинами",— цитирует Румаса агентство
Правда, напомним, это не будет официальным выходным - этот день белорусам придется отработать.
Поражает также объяснение Румаса, почему власти не захотели делать 31 декабря выходным днем.
"Я не знаю, как в ваших коллективах, но большинство опрошенных коллективов не хотели лишаться рабочего дня 31 декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом", - цитирует Румаса
Заметим, что у белорусов и так почти меньше всех праздников в мире, более того, в 2020 году многие праздники выпадают на выходные дни, но поскольку переноса на рабочий день в Беларуси не практикуется, власти лишили нас 3 дополнительных дней отдыха.
И вот еще и с Новым годом такой облом - пашите, дорогие белорусы, на благо вашей власти!
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Власти отказались расщедриться на знаковый выходной для белорусов - 31 декабря будем работать!
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