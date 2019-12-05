Сбежавшего в Копыльском районе пациента психдиспансера нашли

Источник материала: Слуцк Город





Три недели искали пациента психоневрологического диспансера, который находится в деревне Конюхи Копыльского района, который сбежал ночью 14 ноября. 25-летнего мужчину нашли 5 декабря под Минском сотрудники милиции, пишет МЛЫН.

Инвалид 2-й группы самовольно покинул Грозовский психоневрологический диспансер 14 ноября около 00:30. Милиция предупреждала, что беглец может быть опасен.

Кроме сотрудников органов внутренних дел, пациента психдиспансера искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». На поиски ушло три недели.

Координатор ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк» Илья Давиденко рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Нашли мужчину сотрудники милиции 5 декабря. Они сообщили нам, что пациент психоневрологического диспансера найден под Минском и воздержались от предоставления более подробной информации. Мы прекратили розыск этого человека.

SlutskGorod располагает неофициальной информацией, что Березовский находился в монастыре в Минском районе.



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