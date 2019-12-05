В Бресте 5 декабря открылась экспозиция «Траекторыя руху»

Источник материала: Виртуальный Брест

5 декабря в Выставочном зале на Советской открылась экспозиция «Траекторыя руху». Три художницы из Могилева, Бреста и Минска - Оксана Евдокименко, Оксана Гайдукович, Катерина Сумарева. Уверенные, талантливые, активные участницы республиканский и международных выставок, пленэров, семинаров по искусству.





Полтора года назад они задумали совместную выставку. Просто решили, что выставке быть.





Сегодня брестчане могут увидеть и оценить акварельную нежность масляных красок на форматных холстах. Геометрический цветовой хаос Оксаны Гайдукович, полосато-градиентные мысли-состояния Катерины Сумаревой, фантазийную фигуративную живопись Оксаны Евдокименко.





Замысел художника можно почувствовать, прочитав название художественного полотна. Если картина зацепила взгляд и мозг, прочитайте ее по-своему.