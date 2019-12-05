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В Бресте 5 декабря открылась экспозиция «Траекторыя руху»

06.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

5 декабря в Выставочном зале на Советской открылась экспозиция «Траекторыя руху». Три художницы из Могилева, Бреста и Минска - Оксана Евдокименко, Оксана Гайдукович, Катерина Сумарева. Уверенные, талантливые, активные участницы республиканский и международных выставок, пленэров, семинаров по искусству.

В Бресте 5 декабря открылась экспозиция «Траекторыя руху»

Полтора года назад они задумали совместную выставку. Просто решили, что выставке быть.

В Бресте 5 декабря открылась экспозиция «Траекторыя руху»

Сегодня брестчане могут увидеть и оценить акварельную нежность масляных красок на форматных холстах. Геометрический цветовой хаос Оксаны Гайдукович, полосато-градиентные мысли-состояния Катерины Сумаревой, фантазийную фигуративную живопись Оксаны Евдокименко.

В Бресте 5 декабря открылась экспозиция «Траекторыя руху»

Замысел художника можно почувствовать, прочитав название художественного полотна. Если картина зацепила взгляд и мозг, прочитайте ее по-своему.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  5 декабря в Выставочном зале на Советской открылась экспозиция «Траекторыя руху». Три художницы из Могилева, Бреста и Минска - Оксана Евдокименко, Оксана...
 
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