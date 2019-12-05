«Арсенал» не выигрывает 9 матчей подряд впервые за 42 года

Источник материала: Tut.by

Пока «Ливерпуль» празднует рекордную беспроигрышную серию , а «Арсенала» рекорд в другую сторону. Проиграв в Премьер-лиге дома «Брайтону» (1:2), лондонцы не побеждают в девяти матчах подряд во всех турнирах.



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Это худшая серия «Арсенала» за 42 года. С февраля по март 1977 года команда не могла выиграть в десяти встречах.

Любопытно, что тогда, 16 апреля 1977-го, родился исполняющий обязанности главного тренера лондонцев Фредрик Юнгберг, пишет sports.ru.

Кстати, 42-летний швед стартовал с двух игр без побед. До этого у него была ничья с «Норвичем» (2:2). Пока «Арсенал» с 19 очками остается на десятом месте в таблице.