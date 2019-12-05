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«Арсенал» не выигрывает 9 матчей подряд впервые за 42 года
Источник материала: Tut.by
Пока «Ливерпуль» празднует
Это худшая серия «Арсенала» за 42 года. С февраля по март 1977 года команда не могла выиграть в десяти встречах.
Любопытно, что тогда, 16 апреля 1977-го, родился исполняющий обязанности главного тренера лондонцев Фредрик Юнгберг,
Кстати, 42-летний швед стартовал с двух игр без побед. До этого у него была ничья с «Норвичем» (2:2). Пока «Арсенал» с 19 очками остается на десятом месте в таблице.
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А «Ливерпуль» пока ставит совсем другие рекорды.
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